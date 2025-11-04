Κατερίνα Καινούργιου: Το ροζ μπαλόνι κι η... σπόντα του καλεσμένου

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha

Ο Γιάννης Γιαννουσάκης, ο τραγουδιστής και γιος της Αλέκας Κανελλίδου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα το πρωί της Τρίτης, με αφορμή τη διασκευή του γνωστού τραγουδιού Ροζ.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Γιάννη Γιαννουσάκη

Μπαίνοντας στο πλατό της εκπομπής ο τραγουδιστής πρόσφερε στην Κατερίνα Καινούργιου ένα μεγάλο ροζ μπαλόνι, με εκείνη να εξομολογείται πως είναι το αγαπημένο της χρώμα.

«Το πιο ωραίο δώρο είναι αυτό» σχολίασε η παρουσιάστρια, με εκείνον να της απαντάει: «Ποντάρω στο ροζ».

«Μπορεί και… σε ευχαριστώ. Αυτό θα μείνει εδώ για πολύ καιρό», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σε άλλο σημείο της εκπομπής της είπε: «Έχουν αρχίσει τα δαχτυλίδια και δε μου μπαίνουν. Πρήζονται όλα!» με τους συνεργάτες της να χαμογελούν.

Παρότι η ίδια δεν το έχει επιβεβαιώσει, δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών αναφέρουν ότι η παρουσιάστρια διανύει τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της και περιμένει τον καρπό του έρωτά της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή /Φωτογραφία Instagram

Η ίδια η Κατερίνα Καινούργιου έχει δηλώσει ότι διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της κι ότι θα ανακοινώσει οτιδήποτε θελήσει όταν νιώσει η ίδια έτοιμη.