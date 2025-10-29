Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω να σας ανακοινώσω άλλα πράγματα»

Η Κατερίνα Καινούργιου δε θα μπορούσε να γλιτώσει τα πειράγματα των συνεργατών της το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή της Super Κατερίνα, με αφορμή ένα κουίζ που παρουσίασε η Έλενα Πολυκάρπου για γνωστή ηθοποιό που ετοιμάζεται να παντρευτεί στην Πάρο την άνοιξη.

Η παρουσιάστρια, που πρόσφατα αποκάλυψε πως βρίσκεται σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή, δεν άργησε να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης.

«Ξέρετε πόσα ωραία μέρη υπάρχουν στην Πάρο και οικονομικά;» σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, προκαλώντας τα πειράγματα των συνεργατών της που τη ρώτησαν αν αναφέρεται στον δικό της επικείμενο γάμο.

«Κατερίνα, προετοιμάζεσαι να μας πεις κάτι και για σένα;», τη ρώτησε η Έλενα Πολυκάρπου με νόημα.

Η ίδια, με το γνώριμο χιούμορ της, απάντησε αφοπλιστικά: «Όχι στην Πάρο, άλλα πράγματα… Θα το δούμε αυτό. Μην αγχώνεσαι, θα κάνω τα κουμάντα μου!».

Η Κατερίνα Καινούργιου, χωρίς να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, προτίμησε να αλλάξει θέμα.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια στη χθεσινή της εκπομπή παραδέχτηκε πρώτη φορά στη χθεσινή της εκπομπή ότι «διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της», εν μέσω της έντονης φημολογίας που υπάρχει τους τελευταίους μήνες ότι είναι έγκυος.

Η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση της εγκυμοσύνης της. Εκτός από τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και τις αλλαγές στις στιλιστικές συνήθειες: τα σκουρόχρωμα ρούχα, τις φαρδιές γραμμές, τα άβαφα νύχια, τα παπούτσια χωρίς φιάπες, συχνά αφήνει να «αιωρείται» στον αέρα της εκπομπής ότι διανύει περίοδο εγκυμοσύνης.