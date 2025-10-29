Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω να σας ανακοινώσω άλλα πράγματα»

Δε θα παντρευτεί στην Πάρο στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 19:09 MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης
29.10.25 , 18:59 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της νέας όψης του Πενταγώνου
29.10.25 , 18:44 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ταβέρνα με τον γιο της, Κίμωνα
29.10.25 , 18:39 Τρομακτικό τροχαίο στη Βάρη: Φορτηγό καταπλάκωσε σταθμευμένο ΙΧ
29.10.25 , 18:14 Cash or Trash: Η Ρούλα Βροχοπούλου και το αντικείμενο από την Ολυμπιακή!
29.10.25 , 18:03 Παρασκευή Κερασιώτη: Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί
29.10.25 , 17:53 Ροδόπη: Γιος σκότωσε τον πατέρα του, χτυπώντας τον με μπαστούνι στο κεφάλι
29.10.25 , 17:36 Τραμπ για τρίτη θητεία: «Κρίμα που δεν μπορώ να είμαι υποψήφιος»
29.10.25 , 17:35 Αποκαλύπτουμε τα νέα Seat Ibiza και Arona - Πότε έρχονται
29.10.25 , 17:21 Μάρα Θρασυβουλίδου: Πέθανε ξαφνικά ο σύζυγός της, μαέστρος Γιώργος Νιάρχος
29.10.25 , 16:46 Μάρα Ζαχαρέα - Γιώργος Κουβαράς: Το αλκοόλ, οι ανήλικοι κι ο Τσίπρας
29.10.25 , 16:39 Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
29.10.25 , 16:30 Pirelli: Αναδείχθηκε ο καλύτερος κατασκευαστής all season ελαστικών
29.10.25 , 16:00 Τάσος Ξιαρχό: «Θα ξαναδούλευα με τη Ζόζεφιν... τουλάχιστον αυτή πληρώνει»
29.10.25 , 16:00 Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Θρήνος για τη Νόρα Κατσέλη: Πέθανε ο σύζυγός της, Νάσος Καλογερόπουλος
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Χριστίνα Λαμπίρη: «Όταν πάω στην κόρη μου μένω σε ξενοδοχείο»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κατερίνα Καινούργιου δε θα μπορούσε να γλιτώσει τα πειράγματα των συνεργατών της το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή της Super Κατερίνα, με αφορμή ένα κουίζ που παρουσίασε η Έλενα Πολυκάρπου για γνωστή ηθοποιό που ετοιμάζεται να παντρευτεί στην Πάρο την άνοιξη.

Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»

Η παρουσιάστρια, που πρόσφατα αποκάλυψε πως βρίσκεται σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή, δεν άργησε να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης. 

«Ξέρετε πόσα ωραία μέρη υπάρχουν στην Πάρο και οικονομικά;» σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου, προκαλώντας τα πειράγματα των συνεργατών της που τη ρώτησαν αν αναφέρεται στον δικό της επικείμενο γάμο.

«Κατερίνα, προετοιμάζεσαι να μας πεις κάτι και για σένα;», τη ρώτησε η Έλενα Πολυκάρπου με νόημα.

Κατερίνα Καινούργιου: «Ανυπομονώ να γίνω μανούλα»

Η ίδια, με το γνώριμο χιούμορ της, απάντησε αφοπλιστικά: «Όχι στην Πάρο, άλλα πράγματα… Θα το δούμε αυτό. Μην αγχώνεσαι, θα κάνω τα κουμάντα μου!».

Η Κατερίνα Καινούργιου, χωρίς να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, προτίμησε να αλλάξει θέμα.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια στη χθεσινή της εκπομπή παραδέχτηκε πρώτη φορά στη χθεσινή της εκπομπή ότι «διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής της», εν μέσω της έντονης φημολογίας που υπάρχει τους τελευταίους μήνες ότι είναι έγκυος. 

Κατερίνα Καινούργιου: Η απάντηση για τον γάμο της στην Πάρο

Η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση της εγκυμοσύνης της. Εκτός από τη φουσκωμένη της κοιλίτσα και τις αλλαγές στις στιλιστικές συνήθειες: τα σκουρόχρωμα ρούχα, τις φαρδιές γραμμές, τα άβαφα νύχια, τα παπούτσια χωρίς φιάπες, συχνά αφήνει να «αιωρείται» στον αέρα της εκπομπής ότι διανύει περίοδο εγκυμοσύνης. 

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω να σας ανακοινώσω άλλα πράγματα»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 |
ΕΛΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top