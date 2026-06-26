Toyota: Τα νέα της μοντέλα στο Ράλλυ Ακρόπολις

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Η Toyota Hellas συμμετέχει για ακόμη μία χρονιά ως Proud Mobility Sponsor του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών και πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν στην πράξη τη στρατηγική Multi-Path για την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας.Από το πρωτότυπο GR Yaris ICE H2 που χρησιμοποιεί υδρογόνο ως καύσιμο, μέχρι το αμιγώς ηλεκτρικό Νέας Γενιάς Hilux, τη Νέα Γενιά RAV4 Plug-in Hybrid και το Αμιγώς Ηλεκτρικό Toyota C-HR+, η Toyota φέρνει στο Ράλλυ Ακρόπολις ένα από τα πιο ολοκληρωμένα τεχνολογικά line-up που έχει παρουσιάσει ποτέ στην Ελλάδα..

Toyota: Τα νέα της μοντέλα στο Ράλλυ Ακρόπολις

GR Yaris H2: Το υδρογόνο συναντά το motorsport
Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας βρίσκεται το πρωτότυπο GR Yaris H2, ένα από τα πλέον εμβληματικά τεχνολογικά projects της Toyota Gazoo Racing.Το GR Yaris H2 χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί με υδρογόνο αντί για συμβατικά καύσιμα, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που αγαπούν οι φίλοι του motorsport, επιδόσεις, αίσθηση και ήχο ενώ παράλληλα εξερευνά μία διαφορετική διαδρομή προς την ανθρακική ουδετερότητα.

Toyota: Τα νέα της μοντέλα στο Ράλλυ Ακρόπολις

Ως πλοηγά οχήματα της Υπερειδικής Διαδρομής θα συμμετέχουν:
Νέα 9η Γενιά Hilux All-Electric
Το αμιγώς ηλεκτρικό Hilux που «δεν καταλαβαίνει» ούτε από Rally Acropolis, αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε μία από τις πλέον απαιτητικές κατηγορίες οχημάτων, με ίσως και πιο δυνατά χαρακτηριστικά αξιοπιστίας και αντοχής που έχουν καταστήσει το Hilux σημείο αναφοράς παγκοσμίως.Το ολοκαίνουργιο RAV4 Plug-in Hybrid εκπροσωπεί τη νέα γενιά της plug-in hybrid τεχνολογίας της Toyota, συνδυάζοντας ηλεκτρική οδήγηση για τις καθημερινές μετακινήσεις με την ευελιξία και την αυτονομία που απαιτούν τα μεγαλύτερα ταξίδια.

Toyota: Τα νέα της μοντέλα στο Ράλλυ Ακρόπολις

Νέα Γενιά Toyota C-HR+ All-ElectricΤο νέο Toyota C-HR+ επιδεικνύει τη στρατηγική Toyota Battery Confidence, με κορυφαία χαρακτηριστικά Επιδόσεων, Απόδοσης και Peace of Mind. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό cross over που «κρατάει» γραμμή στο χώμα. Παράλληλα, οι επισκέπτες του Service Park στο Λουτράκι θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το GR Yaris Aero Package, καθώς και επιπλέον τεχνολογικά εκθέματα που αναδεικνύουν τη σύνδεση της Toyota Gazoo Racing με την εξέλιξη των αυτοκινήτων παραγωγής.
 

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