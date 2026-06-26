Ραγίζει καρδιές ο Mike για τη μάχη του με τον καρκίνο

Συγκλονίζει ο Mike: «Έχασα τα μαλλιά μου, λύγισε η ψυχολογία μου»

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Πηγή: Happy Day

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Σε μια από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές του συνεντεύξεις, ο Mike άνοιξε την καρδιά του στην εκπομπή Happy Day μιλώντας για την περιπέτεια υγείας που τον σημάδεψε. Ο γνωστός ράπερ αναφέρθηκε στη μάχη του με τον καρκίνο, στη στιγμή της διάγνωσης, στις θεραπείες που ακολούθησαν αλλά και σε όλα όσα πέρασαν από το μυαλό του όταν η ζωή του άλλαξε από τη μία στιγμή στην άλλη.

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Mike: «Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία»

Ο Mike περιέγραψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πόσο σκληρό είναι να έρχεσαι αντιμέτωπος με μια τόσο σοβαρή ασθένεια σε νεαρή ηλικία, τονίζοντας όμως πως το γεγονός ότι ήταν μικρός τού έδωσε και τις αντοχές να σταθεί όρθιος.

«Είναι δύσκολο να πολεμάς σε μικρή ηλικία με τον καρκίνο αλλά το καλό είναι ότι είσαι μικρός και έχεις τις αντοχές να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες. Το βρήκαμε γρήγορα, το αντιμετωπίσαμε και όλα καλά. Βέβαια και περνούν αρνητικές σκέψεις από το μυαλό σου, βλέπεις και τον εαυτό σου κουρασμένο. Δεν είναι εύκολο. Χάνεις και τα μαλλιά σου οπότε είναι δύσκολο, στην ψυχολογία σου».

Η άμεση διάγνωση και η γρήγορη ιατρική αντιμετώπιση αποδείχθηκαν καθοριστικές, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η διαδρομή ήταν εύκολη. Ο τραγουδιστής δεν κρύφτηκε πίσω από ωραίες λέξεις, αλλά μίλησε για την πραγματικότητα των θεραπειών, την εξάντληση και το ψυχολογικό βάρος.

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Η περίοδος των χημειοθεραπειών

Ο Mike στάθηκε ιδιαίτερα στις χημειοθεραπείες, περιγράφοντας πόσο πολύ επηρεάστηκε η καθημερινότητά του. Όπως αποκάλυψε, ακόμη και λίγα μέτρα περπάτημα ήταν αρκετά για να τον εξαντλήσουν.

«Την περίοδο των χημειοθεραπειών δεν έχεις αντοχές. Δηλαδή για να πάω από εδώ εκεί, δέκα μέτρα, κουραζόμουν. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Εκεί που βλέπεις τον εαυτό σου πάρα πολύ δυνατό και κάνεις τα πάντα, ξαφνικά νιώθεις ανήμπορος».

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