Fipster για Γιώργο Λιάγκα: «Δεν έχω δει πιο ανήθικες δηλώσεις»

«Θα έπρεπε να σέβεται ανθρώπους με 30 χρόνια καριέρα» απαντά ο παρουσιαστής

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Επιμέλεια STAR.GR
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Δεν έχει τέλος η τηλεοπτική αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Fipster, έπειτα από τις δηλώσεις του γιουτιούμπερ για «ανήθικες» δηλώσεις από τη μεριά του γνωστού παρουσιαστή.

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Μετά την τρίτη συνεχόμενη βράβευσή του, ο Fipster έκανε λόγο στις παλαιότερες δηλώσεις του Γιώργου Λιάγκα που αφορούσαν στη «φτήνια» των βίντεό του, ενώ σχολίασε και το γεγονός ότι ο γνωστός παρουσιαστής ισχυρίστηκε ότι «εξαιτίας του σιναφιού των γιουτιούμπερ χάνονται δουλειές στην τηλεόραση». 

Fipster για Γιώργο Λιάγκα: «Δεν έχω δει πιο ανήθικες δηλώσεις»

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Fipster: «Δεν έχω δει πιο ανήθικες δηλώσεις από τον Γιώργο Λιάγκα. Χαίρομαι που με τη "φτήνια" έχω φτάσει έως εδώ και έγινα και μενού».

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη σειρά του σχολίασε τις δηλώσεις του γιουτιούμπερ, αναγνωρίζοντας αρχικά την επιτυχία του Fipster και τονίζοντας ότι η εξέλιξή του τον δικαιώνει: «Η ζωή του Fipster με δικαιώνει απόλυτα», δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας, επισημαίνοντας ότι ο νεαρός δημιουργός πλέον δημοσιεύει αισθητικά καλύτερες επαγγελματικές παραγωγές.

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Στη συνέχεια, ο γνωστός παρουσιαστής τόνισε ότι το πρόβλημά του δεν ήταν ποτέ ο ίδιος ο Fipster ως πρόσωπο, αλλά η «φτήνια και η έλλειψη αισθητικής». Επιπρόσθετα, θέλησε να περάσει ένα μήνυμα προς όλους τους νέους δημιουργούς που αφορά στο σεβασμό σε ανθρώπους που έχουν διαγράψει μία πολυετή καριέρα στον χώρο της τηλεόρασης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Πρέπει οι νέοι άνθρωποι που πετυχαίνουν να σέβονται κάποιους άλλους που έχουν διαγράψει μια καριέρα πολλαπλάσια της δικής τους. Είναι δυνατόν ένας ανήθικος άνθρωπος επί 30 χρόνια να είναι σταθερά επιλογή του κόσμου;»

Fipster για Γιώργο Λιάγκα: «Δεν έχω δει πιο ανήθικες δηλώσεις»

Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι αντιμετωπίζει το νεαρό γιουτιούμπερ «σαν παιδί του» και ότι η συμβουλή του προς εκείνον είχε καλό σκοπό: «Η ευγένεια είναι η κορωνίδα του ήθους», τόνισε ο παρουσιαστής, χαρακτηρίζοντας «μαγκιά» και όχι επιχείρημα τον τρόπο με τον οποίο ο Fipster τον αντιμετωπίζει δημόσια.

Τέλος, ο Γιώργος Λιάγκας απαντώντας στη «μαγκιά» του γιουτιούμπερ, ο οποίος είχε αναφέρει ότι δε φοβάται τον παρουσιαστή: «Θα φοβηθώ εγώ τον Φίπστερ; Αχ Θεέ μου!» είπε ο παρουσιαστής, αρνούμενος κατηγορηματικά να «αλλοιώσει» την άποψή του για χάρη κανενός.

Η αντιπαράθεση μεταξύ των δυο δημόσιων προσώπων φαίνεται να συνεχίζεται, με τη μία πλευρά να επικαλείται βραβεία και αποτελέσματα και με την άλλη την εμπειρία και το ήθος. 

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