Ο Θανάσης Βισκαδουράκης άνοιξε την καρδιά του και τα όσα είπε δεν πέρασαν απαρατήρητα. Ο γνωστός ηθοποιός, σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», μίλησε για την οικογένεια, τον γιο του, τον Θεό, αλλά και για τις σκοτεινές στιγμές που πέρασε στη ζωή του.

Με λόγια που πραγματικά συγκλονίζουν, ο Θανάσης Βισκαδουράκης αναφέρθηκε στις αξίες που θέλει να δώσει στο παιδί του, τονίζοντας πως για εκείνον όλα ξεκινούν από το σπίτι, τη μητέρα και τον πατέρα.

Θανάσης Βισκαδουράκης: Η οικογένεια πάνω απ’ όλα

«Το ‘χω, γιατί πρωτίστως είναι η οικογένεια. Η μαμά κι ο μπαμπάς. Οι δύο πυλώνες του μεγαλώματος ενός παιδιού. Και μετά έρχεται ο δάσκαλος. Όλα εκπορεύονται από τη μαμά. (…) Αν είναι από πάνω η μαμά κι ο μπαμπάς, το παιδί θα σωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά o Θανάσης Βισκαδουράκης.

.Συγκινεί ο Βισκαδουράκης: «Στα παιδικά μου χρόνια μου έλειψε μία αγκαλιά»

«Ζω κατά λάθος» – Η φράση που πάγωσε τους πάντες

Η πιο δυνατή στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Θανάσης Βισκαδουράκης μίλησε για τη δική του ζωή και για όλα όσα θεωρεί πως κατάφερε να ξεπεράσει χάρη στην πίστη του. «Μου λέει ο αδερφός μου: “Το ξέρεις ότι ζούμε κατά λάθος;”. Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν έχω… είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα. Αλλά είχα έναν σύμμαχο. Τον Θεό», είπε ο Θανάσης Βισκαδουράκης.



Στη συνέχεια, αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει στον γιο του να μιλά στον Θεό με παιδικότητα και καθαρή ψυχή: «Το πρώτο πράγμα που λέω στον γιο μου: “Είπαμε καλημέρα; Κλείσε τα μάτια, Άρχοντα… Άρχοντα, καληνύχτα, σ’ αγαπάω, έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο… Περάσαμε καλά. Καληνύχτα”. Όχι υπερβολές»

