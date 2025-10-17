Συγκινεί ο Βισκαδουράκης: «Στα παιδικά μου χρόνια μου έλειψε μία αγκαλιά»

Όσα είπε για τη σύζυγο και τον γιο του στο Breakfast@star

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Θανάσης Βισκαδουράκης στο Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη σχέση με τον γιο του, αλλά και για τη βαθιά του πίστη και τον ρόλο του στη «Γη της Ελιάς» που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλώντας στο Breakfast@star, αναφέρθηκε αρχικά στο παρελθόν του, σημειώνοντας πως παρά τις δυσκολίες, σήμερα επιλέγει να εστιάζει στη χαρά και στη σύνδεση με το παιδί του: «Μπορεί εγώ να μην γνώρισα τους γονείς μου και και και... αλλά δες με, πόσο χαρούμενος είμαι. Δες το, που παίζουμε συνέχεια μπάλα μαζί με το γιο μου. Αυτό κρατάω.»

«Περίμενα την Κυριακή να πάω εκκλησία να φάω κόλλυβα ή να κλέψω κονιάκ»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης αγκαλιά με τον γιο του

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης αγκαλιά με τον γιο του 

Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει όλα, απάντησε: «Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι άτρωτος,  παντοδύναμος. Το θέμα είναι  αν πέσω κάτω, να σηκωθώ. Αυτό μετράει στη ζωή.»

Μιλώντας για την παιδική του ηλικία, εξομολογήθηκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο κενό που ένιωσε μεγαλώνοντας: «Το πιο ωραίο πράγμα είναι να σε αγκαλιάζουν. Αυτό μου έλειψε πιο πολύ. Μια αγκαλιά.»

Η οικογένεια Βισκαδουράκη

Η οικογένεια Βισκαδουράκη

Η κουβέντα δε θα μπορούσε να μην έρθει και στη συμμετοχή του στη δημοφιλή σειρά «Η Γη της Ελιάς», όπου υποδύεται έναν ιερέα, έναν ρόλο που, όπως είπε, τον συγκίνησε βαθιά: «Ήθελα να είμαι μοναχός. Και χαιρόμουν συναισθηματικά και ψυχικά γιατί αυτό ένιωθα μέσα μου. Δεν περίμενα ο κόσμος να με αγαπήσει τόσο πολύ μέσα από αυτόν τον ρόλο.»

Με χαρακτηριστικό χιούμορ περιέγραψε την αποδοχή του κόσμου: «Πηγαίνω στη λαϊκή και γίνεται... το Καραϊσκάκη! Με χαιρετάνε, μου δίνουν δώρα, αυγά, πορτοκάλια! Δεν το περίμενα αυτό ποτέ!»

Το ευχαριστώ στη σύζυγό του, Κατερίνα

Το ευχαριστώ στη σύζυγό του, Κατερίνα

Τέλος, μίλησε με αγάπη για τη σύζυγό του Κατερίνα και την αρχή της σχέσης τους: «Στην αρχή δε με ήθελε και καλά έκανε! Όλες οι γυναίκες είναι δύσκολες στην αρχή. Αλλά εγώ, σαν καρχαρίας, γύρω γύρω... την κυνήγησα έναν χρόνο. Ο κοντός τα κατάφερε! Μου έκανε το πιο ωραίο δώρο της ζωής, τον γιο μου. Την ευγνωμονώ γι’ αυτό.»


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

