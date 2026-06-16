Μια εξομολόγηση ζωής έκανε ο Θανάσης Βισκαδουράκης, μιλώντας για την οικογένειά του, τη σχέση με τη σύζυγό του Κατερίνα και τη δύσκολη περίοδο που πέρασαν πριν έρθει στη ζωή ο γιος τους, Ιερώνυμος.

Θανάσης Βισκαδουράκης με τη σύζυγό του και τον γιο τους/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο αγαπημένος ηθοποιός ξεκίνησε περιγράφοντας την ευγνωμοσύνη που νιώθει σήμερα για όσα έχει καταφέρει να χτίσει στη ζωή του.

«Με κάνει να πετάω ότι είμαι υγιής, ότι είμαι χαρούμενος, έχω το παιδί μου, έχω τη γυναίκα μου, έχω τη δουλειά μου. Πάντα όταν ξυπνάω το πρωί λέω “Δόξα σοι ο Θεός”», ανέφερε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Βισκαδουράκης για σύζυγο: «Την ξεχώρισα από την πρώτη στιγμή»

Αναφερόμενος στη γνωριμία με τη σύζυγό του, αποκάλυψε πως όλα ξεκίνησαν εντελώς απρόσμενα.

«Οι φίλες της με σταμάτησαν, αλλά αυτή ήταν η πιο όμορφη, την ξεχώρισα. Ήταν στα γούστα μου, μελαχρινή, σοβαρή κυρία. Την κυνήγησα κιεγώ είμαι δυνατός “καρχαρίας”, δηλαδή όταν θέλω κάτι το κερδίζω. Δε θα την άφηνα, γιατί με τον καιρό κατάλαβα ότι δίπλα της θα μάθω πολλά πράγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, δεν ήταν άνθρωπος που φανταζόταν εύκολα τον εαυτό του μέσα σε μια οικογένεια.

«Άφηνα μόνο τον κόσμο στον αυλόγυρο, το σπίτι. Δεν έβαζα ποτέ κανέναν μέσα. Η Κατερίνα μπήκε μέσα με μπουλντόζα και μου τα διέλυσε όλα», είπε με χιούμορ αλλά και συγκίνηση.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι οι δυσκολίες που είχε βιώσει στο παρελθόν τον έκαναν επιφυλακτικό στις προσωπικές σχέσεις.

«Η ζωή μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δεν ήθελα να μεταφέρω τα βάσανά μου και τις δυσκολίες μου σε κανέναν», σημείωσε.

Βισκαδουράκης: Η στιγμή που έγινε πατέρας

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης θυμήθηκε με έντονη συγκίνηση τη γέννηση του γιου του, αποκαλύπτοντας πως βρισκόταν μέσα στο μαιευτήριο.

«Τον είδα πρώτος. Μόλις μου έπιασε το δάχτυλο, κοιτάω τον γιατρό, κοιτάω τη γυναίκα μου και μου λένε: “Αυτό το σφίξιμο θα είναι εφ’ όρου ζωής”», είπε.

Η δύσκολη απώλεια πριν τον ερχομό του Ιερώνυμου

Ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά και για τη δύσκολη εμπειρία που βίωσαν με τη σύζυγό του πριν αποκτήσουν τον γιο τους.

Όπως περιέγραψε, τότε δε γνώριζε πώς να διαχειριστεί μια τέτοια απώλεια και η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Θυμήθηκε ακόμη μια συμβουλή που είχε δεχτεί από τον Θέμο Αναστασιάδη να κρατήσει χαμηλούς τόνους μέχρι να έρθει με ασφάλεια το παιδί στη ζωή.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που περιέγραψε πώς βρέθηκε να φωτογραφίζεται και να δέχεται ευχές έξω από το μαιευτήριο, ενώ στην πραγματικότητα είχαν μόλις χάσει το μωρό τους.

«Το πιο δύσκολο για μένα ήταν όταν στο μαιευτήριο χάναμε το παιδί, θυμάμαι η εφημερίδα με είχε κεντρικό εξώφυλλο ότι ο Θανάσης φέρνει τον γιο του στη ζωή κι εμείς μόλις τον είχαμε χάσει. Η Κατερίνα φυγαδεύτηκε από την πίσω πόρτα, στεναχωρημένη, πικραμένη. Εγώ βγήκα, φωτογραφήθηκα: “Θανασάκη, να σου ζήσει αυτά”. Και ήταν το ακριβώς αντίθετο», περιέγραψε.

Κοίταξα τον Θεό, λέω: “Άρχοντα, ξέρω ότι δε με έχεις αφήσει ποτέ”. Και μετά από έξι μήνες ήρθε ο γιος μας

Σήμερα, ο ίδιος δηλώνει ότι η οικογένειά του αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή χαράς και δύναμης στη ζωή του.

O Θανάσης Βισκαδουράκης πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Πετάει, πετάει» στο θέατρο Αλέα, η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 19/6 και θα παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

