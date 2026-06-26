Κινητικότητα στους «αιώνιους» με μετακίνηση Φαλ και σενάρια για Χουάντσο

Έντονο καλοκαίρι για Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό με Άρη και ΠΑΟΚ να καραδοκούν

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Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΙΝΤΙΜΕ
Πολλές και σημαντικές αλλαγές αναμένονται στα ρόστερ των δύο μονομάχων

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Το μακρύ μεταγραφικό καλοκαίρι του ελληνικού μπάσκετ, έχει ήδη αρχίσει. Η μετακίνηση του Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό προς τον Παναθηναίκό, αποτέλεσε ήδη την πρώτη ...βόμβα, αλλά η συνέχεια αναμένεται εξίσου «καυτή». 

Γιατί ο Ομπράντοβιτς ζήτησε τον Φαλ και η επόμενη πανάκριβη μεταγραφή ΠΑΟ

Ο θηριώδης Γάλλος είχε αποδεσμευθεί από τους ερυθρόλευκους ύστερα από μία 5ετία σημαντικής προσφοράς, και οι πράσινοι δεν έχασαν την ευκαιρία, καθώς αναζητούσαν εναγωνίως λύσεις στους ψηλούς. Ωστόσο, οι ζυμώσεις είναι συνεχείς και σε άλλες θέσεις του ρόστερ.

fall juancho

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Ακούγονται ήδη φήμες για αποχωρήσεις βασικών παικτών, με το όνομα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κυριαρχεί. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Ισπανός φόργουορντ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ομπράντοβιτς, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει.

Σενάριο που... ανάβει φωτιές: "Ψήνεται" για Ολυμπιακό ο Χουάντσο!

Οι πιο «προχωρημένοι» μιλούν ήδη για ενδιαφέρουν του Ολυμπιακού, ένα πολύ ιντριγκαδόρικο σενάριο, που αν υλοποιηθεί θα ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα της Euroleague

PAOK ARIS

Παράλληλα,για παίκτες που αποχωρούν από τους δύο «αιώνιους», καραδοκούν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αναγέννησης, έχουν θέσει υψηλούς στόχους και αναζητούν ποιοτικές λύσεις. 

Έτοιμος για νέο -τριπλό- "μπαμ" ο Άρης!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε πολλές και σημαντικές μετακινήσεις, με κάποιες εξ αυτών, να είναι απρόβλεπτες και να δημιουργούν θόρυβο. 

 

 

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