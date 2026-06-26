Πολλές και σημαντικές αλλαγές αναμένονται στα ρόστερ των δύο μονομάχων

Το μακρύ μεταγραφικό καλοκαίρι του ελληνικού μπάσκετ, έχει ήδη αρχίσει. Η μετακίνηση του Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό προς τον Παναθηναίκό, αποτέλεσε ήδη την πρώτη ...βόμβα, αλλά η συνέχεια αναμένεται εξίσου «καυτή».

Ο θηριώδης Γάλλος είχε αποδεσμευθεί από τους ερυθρόλευκους ύστερα από μία 5ετία σημαντικής προσφοράς, και οι πράσινοι δεν έχασαν την ευκαιρία, καθώς αναζητούσαν εναγωνίως λύσεις στους ψηλούς. Ωστόσο, οι ζυμώσεις είναι συνεχείς και σε άλλες θέσεις του ρόστερ.

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Ακούγονται ήδη φήμες για αποχωρήσεις βασικών παικτών, με το όνομα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να κυριαρχεί. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Ισπανός φόργουορντ δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ομπράντοβιτς, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει.

Οι πιο «προχωρημένοι» μιλούν ήδη για ενδιαφέρουν του Ολυμπιακού, ένα πολύ ιντριγκαδόρικο σενάριο, που αν υλοποιηθεί θα ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα της Euroleague.

Παράλληλα,για παίκτες που αποχωρούν από τους δύο «αιώνιους», καραδοκούν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αναγέννησης, έχουν θέσει υψηλούς στόχους και αναζητούν ποιοτικές λύσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το φετινό καλοκαίρι θα έχουμε πολλές και σημαντικές μετακινήσεις, με κάποιες εξ αυτών, να είναι απρόβλεπτες και να δημιουργούν θόρυβο.