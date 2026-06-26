Ένα πρωινό γεμάτο έντονα συναισθήματα ξημέρωσε για τη Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την τελευταία εκπομπή του Buongiorno για τη φετινή σεζόν και από τα πρώτα κιόλας λεπτά ήταν φανερό πως η ημέρα αυτή δεν ήταν σαν όλες τις άλλες.

Με εμφανή τη συγκίνησή της, η Φαίη Σκορδά έκανε την είσοδό της στο πλατό, ενώ επέλεξε να ακουστεί ένα τραγούδι με ιδιαίτερο συμβολισμό, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναίσθημα. Το χαμόγελο παρέμενε στο πρόσωπό της, όμως η φόρτιση ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής.

Η τελευταία εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Ταξίδι» της Μαρίνας Σπανού και με συγκίνηση αναφέρθηκε στο φινάλε της τηλεοπτικής χρονιάς λέγοντας: «Δυναμώστε λίγο το τραγούδι. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Θέλω να πω ότι με αυτό το τραγούδι ξεκινήσαμε το 2024. Ήταν το τραγούδι της έναρξης αυτής της εκπομπής. Και σήμερα μαζί μας θα είναι η αγαπημένη Μαρίνα Σπανού, εδώ στην εκπομπή, για να κλείσουμε μαζί».

Συγκίνηση, αγκαλιές και ένα πλατό γεμάτο συναίσθημα

Η τελευταία εκπομπή ξεκίνησε σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα, με όλους τους συνεργάτες να γνωρίζουν ότι ολοκληρώνεται ακόμη ένας απαιτητικός τηλεοπτικός κύκλος. Οι αγκαλιές, τα χαμόγελα αλλά και οι φορτισμένες ματιές έδωσαν από νωρίς το στίγμα της ημέρας.

Η Φαίη Σκορδά θέλησε να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της όλη τη χρονιά, αλλά και τους τηλεθεατές που στήριξαν καθημερινά την εκπομπή, σε μια σεζόν που είχε πολλές προκλήσεις, δυνατές στιγμές και έντονο τηλεοπτικό ανταγωνισμό.





Από την πρώτη κιόλας εμφάνισή της στον αέρα, η παρουσιάστρια έδειχνε πως προσπαθούσε να διαχειριστεί τα συναισθήματά της ενώ το τραγούδι που επέλεξε για την έναρξη λειτούργησε σαν προάγγελος του κλίματος που θα ακολουθούσε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής.

Στη συνέχεια, οι συνεργάτες της πήραν θέση στο πλατό, με το κλίμα να γίνεται ολοένα και πιο συγκινητικό, καθώς όλοι αναπολούσαν στιγμές της χρονιάς.

Η εκπομπή εξελίχθηκε σε μια γιορτή γεμάτη αναμνήσεις, ευχαριστίες και έντονη συναισθηματική φόρτιση, πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους.