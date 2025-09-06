Γιατί ο Πούτιν δεν κάνει υποχωρήσεις στο Ουκρανικό - Οι λόγοι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, συνεχίζει να αρνείται οποιονδήποτε συμβιβασμό όσον αφορά μια ειρηνική λύση στον πόλεμο με την Ουκρανία. Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής του BBC, Στιβ Ρόζενμπεργκ, αυτή η αδιάλλακτη στάση δεν είναι τυχαία, αλλά στηρίζεται σε μια σειρά από πολιτικούς, στρατιωτικούς και γεωστρατηγικούς παράγοντες που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του Κρεμλίνου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, ο Πούτιν προειδοποίησε έντονα τη Δύση να μην επιχειρήσει να στείλει στρατιωτικές –ακόμη και ειρηνευτικές– δυνάμεις στην Ουκρανία, μετά από πιθανή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «αν εμφανιστούν στρατεύματα, ειδικά τώρα, θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι», προκαλώντας ενθουσιώδη χειροκροτήματα από τους παριστάμενους Ρώσους αξιωματούχους και επιχειρηματίες.

