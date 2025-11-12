Τρόμος σε τρένο: Οδηγός αποκοιμήθηκε εν κινήσει - Δείτε βίντεο

Από θαύμα γλίτωσαν οι επιβάτες

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε επιβατικό τρένο, όταν η οδηγός αποκοιμήθηκε εν κινήσει, ενώ ο συρμός κινούταν με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν προκαλούν τρόμο, καθώς το τρένο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα σε στροφή, με αποτέλεσμα τα βαγόνια να πάρουν επικίνδυνη κλίση και οι επιβάτες να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο μέσα στον πανικό.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που εξετάζουν οι αρχές και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η οδηγός του τρένου φαίνεται εξουθενωμένη, να προσπαθεί επανειλημμένα να κρατηθεί ξύπνια, πριν τελικά λυγίσει από την κόπωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, γέρνει μισοκοιμισμένη στο ταμπλό και στο κάθισμά της, την ώρα που ο συρμός συνεχίζει να αναπτύσσει ταχύτητα χωρίς κανέναν έλεγχο.

Οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε εν κινήσει

Οδηγός τρένου κοιμάται σε δρομολόγιο

Η αδράνειά της οδήγησε το τρένο να εισέλθει στη στροφή με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από την προβλεπόμενη, γεγονός που προκάλεσε έντονο τρανταγμό σε όλα τα βαγόνια. Οι επιβάτες ένιωσαν το τρένο να «παλαντζάρει» και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν εφιαλτικές στιγμές. «Όλοι πετάχτηκαν από τις θέσεις τους, κάποιοι έπεσαν στο πάτωμα, άλλοι χτύπησαν στους τοίχους του βαγονιού. Νομίζαμε πως το τρένο θα εκτροχιαστεί», είπε μία επιβάτης.

Οδηγός τρένου κοιμάται στο τιμόνι -Βίντεο

Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συρμός πέρασε σε μικρή απόσταση από διερχόμενο αυτοκίνητο σε ισόπεδη διάβαση, αποφεύγοντας τη σύγκρουση κυριολεκτικά από θαύμα. Οι επιβάτες, σε κατάσταση σοκ, ζητούσαν βοήθεια από τα ενδοεπικοινωνιακά συστήματα και από το προσωπικό ασφαλείας.

Από το περιστατικό κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο ένας επιβάτης υπέστη διάσειση εξαιτίας της απότομης κίνησης. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ η εταιρεία προχώρησε άμεσα στη διακοπή της λειτουργίας του τρένου για έλεγχο.

Τρόμος σε τρένο: Οδηγός αποκοιμήθηκε εν κινήσει - Δείτε βίντεο

«Ήταν εξαντλημένη» – Τι υποστήριξε η οδηγός

Η οδηγός, σε κατάσταση σοκ και η ίδια, φέρεται να δήλωσε ότι δεν πρόλαβε να τραβήξει το φρένο ασφαλείας. Οι πρώτες ενδείξεις, όμως, δείχνουν ότι το περιστατικό οφείλεται σε υπερκόπωση. Όπως προκύπτει, είχε ολοκληρώσει συνεχόμενες βάρδιες, χωρίς να έχει ξεκουραστεί επαρκώς.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας μεταφορών ερευνούν τα ακριβή αίτια και αν υπήρξαν παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας, ενώ διεξάγεται διοικητική έρευνα για το περιστατικό που θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία.

 

