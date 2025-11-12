Θεσσαλονίκη: Μητέρα καταδικάστηκε για την άγρια κακοποίηση του βρέφους της

Του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Μητέρα Καταδικάστηκε Για Την Κακοποίηση Του Βρέφους Της
Μια 40χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του ίδιου της του παιδιού, ενός βρέφους που, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπέστη συστηματική κακοποίηση τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, το οποίο αναγνώρισε στη γυναίκα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Το χρονικό της υπόθεσης - Η κακοποίηση και οι σοβαρές βλάβες

Το αγοράκι γεννήθηκε πρόωρα την 1η Απριλίου του 2019 και χρειάστηκε να παραμείνει για αρκετό διάστημα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, η μητέρα του ανέλαβε τη φροντίδα του στο σπίτι, με την οδηγία να του παρέχει οξυγόνο και να τηρεί συγκεκριμένες ιατρικές οδηγίες.

Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι γιατροί που επισκέφθηκαν την οικογένεια παρατήρησαν ότι το μωρό ήταν εμφανώς υποσιτισμένο. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σταδιακά τους επόμενους μήνες.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, το βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί επανειλημμένα σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Οι γιατροί εντόπισαν σοβαρά τραύματα, ανάμεσά τους:

  • κάταγμα στο δεξί μηριαίο οστό
  • εγκεφαλικό οίδημα
  • κατάγματα στα πλευρά
  • και υποσκληρίδια αιματώματα, που υποδηλώνουν χτυπήματα στο κεφάλι

Οι βλάβες αυτές χαρακτηρίστηκαν βαριές και μόνιμες, καθώς προκάλεσαν κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης και αναπτυξιακές καθυστερήσεις. Οι γιατροί κατέληξαν ότι η ζωή του παιδιού είχε τεθεί σε άμεσο κίνδυνο.

 

«Το κάταγμα έγινε κατά λάθος, ενώ το τάιζα»

Αρχικά, στο εδώλιο βρέθηκαν και ο πατέρας καθώς και η γιαγιά του παιδιού, όμως απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία, αφού δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους εμπλέκουν στην υπόθεση.

Η μητέρα, στην απολογία της, ισχυρίστηκε ότι το κάταγμα στο πόδι του βρέφους προκλήθηκε «κατά λάθος», τη στιγμή που προσπαθούσε να το κρατήσει ακίνητο για να το ταΐσει. Όλες τις υπόλοιπες πράξεις κακοποίησης τις αρνήθηκε κατηγορηματικά, τόσο κατά τη διάρκεια της προανάκρισης όσο και στο δικαστήριο.

Με εισαγγελική διάταξη, η επιμέλεια του παιδιού ανατέθηκε στη γιαγιά, η οποία ανέλαβε την ανατροφή του. Παρ’ όλα αυτά, προέκυψε ότι η μητέρα συνέχισε να επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά το σπίτι, όπου διέμενε το βρέφος.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας έκανε λόγο για «δολοφονικές επιθέσεις» εναντίον ενός ανυπεράσπιστου παιδιού.
«Η μητέρα δεν έδειξε καμία ευαισθησία ούτε μεταμέλεια για το τι πέρασε αυτό το παιδί, το οποίο πλέον ζει με μόνιμες αναπηρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελική λειτουργός εξέφρασε απορία για τα κίνητρα της κατηγορούμενης, διερωτώμενη αν «το παιδί, επειδή γεννήθηκε πρόωρα και εύθραυστο, αποτέλεσε βάρος».

Κλείνοντας την αγόρευσή της, σχολίασε με έμφαση: «Δεν είδα καμία αγάπη μάνας προς το παιδί. Ο τρόπος που μίλησε και οι πράξεις της δείχνουν ψυχρότητα και αδιαφορία».

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης αποφάσισε την καταδίκη της 40χρονης σε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή, λαμβάνοντας υπόψη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Παρότι η ποινή της δεν είναι εκτιτέα, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει τις ανεπάρκειες στον έγκαιρο εντοπισμό κακοποιημένων παιδιών και την ανάγκη για αποτελεσματικότερη παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών.

