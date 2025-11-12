Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβηκε στη ζυγαριά και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες τα κιλά του. Ο διάσημος content creator αποκάλυψε πως πλέον ζυγίζει 120 κιλά.

Ο γνωστός influencer για άλλη μια φορά αποκαλύπτει τα κιλά του δείχνοντας το σώμα του χωρίς μπλούζα.

Δες την ανάρτησή του:

Ανάμεσα στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση με το βάρος του και εκείνο του Σάκη Τανιμανίδη. «Νόμιζα θα τελειώσει το βίντεο με κάποιο «challenge», κάποια «υπόσχεση» και τα σχετικά», έγραψε για τον Αλέξανδρο Κοψιάλη ο παρουσιαστής.

«Έχω βαρέσει (γνωστό σκεύασμα), πέρσι το καλοκαίρι. Έπιασε αρκετά επάνω μου»

Σε παλαιότερες δηλώσεις του στο youtube ο Αλέξανδρος Κοψιάλης είχε μιλήσει για την τελευταία φορά που έχασε βάρος. Eίχε βοηθηθεί από το γνωστό σκεύασμα.

«Εγώ θα κάνω μια αποκάλυψη που δεν την έχω ξαναπεί ποτέ. Έχω βαρέσει (γνωστό σκεύασμα), πέρσι το καλοκαίρι. Έπιασε αρκετά επάνω μου» είχε πει.

«Ξεκίνησα μισό, για τρεις εβδομάδες, και μετά πήγα στο ένα. Όπου πήγαινα με έπιαναν αναγούλες, πολύ σοβαρές και το έκοψα μαχαίρι. Έχασα 12 κιλά σχετικά γρήγορα. Σε 1,5 μήνα, αλλά εντάξει, δεν το συνιστώ», είχε προσθέσει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης το περασμένο καλοκαίρι.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Κοψιάλης

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης γεννήθηκε στις 5 Απριλίου 1992 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Παλαιό Φάληρο. Σπούδασε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Μάρκετινγκ στο IST College, από όπου αποφοίτησε το 2014. Πριν γίνει γνωστός στα κοινωνικά δίκτυα, εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως πωλητής σε κατάστημα ρούχων, από το 2011 έως το 2019.

Η ενασχόλησή του με τα social media ξεκίνησε στις αρχές του 2018, όταν δημιούργησε το κανάλι του στο YouTube και δημοσίευσε το πρώτο του βίντεο στις 4 Απριλίου της ίδιας χρονιάς. Σύντομα απέκτησε μεγάλη δημοτικότητα μέσα από το Instagram, όπου έγινε ιδιαίτερα γνωστός για το χιούμορ του, τα σύντομα βίντεο και τα giveaways που οργάνωνε. Ο συνδυασμός αυθεντικότητας, επικοινωνιακού χαρακτήρα και έντονης παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες influencers.

Παράλληλα, έχει συμμετάσχει και σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές παραγωγές, ενώ υπήρξαν αναφορές ότι θα αναλάμβανε τα backstage του μουσικού talent show X-Factor. Η δημόσια εικόνα του χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και αμεσότητα, καθώς συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με το κοινό του.

Στην προσωπική του ζωή, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει σχέση με τη Σοφία Φυρού, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα παιδί. Η οικογένειά του αποτελεί συχνά μέρος των αναρτήσεών του και σημαντικό κομμάτι της δημόσιας παρουσίας του.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει εκφράσει δημόσια την τρυφερή του πλευρά για τον γιο του με κάποια λόγια τα οποία αποτυπώνονται σε αναρτήσεις του στα social media. Για παράδειγμα, σε μία ανάρτηση στην Πρωτοχρονιά του 2022 έγραψε:

«Αρνητής Test DNA! Καλή Πρωτοχρονιά από εμάς, σε όλους, με υγεία και τύχη! Και κάπου εδώ να πω το πιο ΜΕΓΑΛΟ και ΑΛΗΘΙΝΟ “ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ” στην ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ που μας ευλόγησε με αυτό εδώ το πλασματάκι!». Ο γιος του content creator είναι κούκλος!

Ωστόσο, η πορεία του ωστόσο είχε σκαμπανευάσματα. Ορισμένα βίντεο και σχόλιά του έχουν προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο που προσεγγίζει κοινωνικά θέματα, όπως το χιούμορ και η εικόνα των φύλων. Παρά τις αντιπαραθέσεις, παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής ψηφιακής σκηνής, έχοντας καταφέρει να μετατρέψει τη δραστηριότητά του στα social media σε επάγγελμα και να διαμορφώσει μια ισχυρή διαδικτυακή κοινότητα που τον ακολουθεί πιστά.