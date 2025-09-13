Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει»

«Κυρώσεις στη Ρωσία όταν θα σταματήσετε να αγοράζετε ρωσικό πετρέλαιο»

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Alex Brandon)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (αρχείου)
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, υπό τον όρο ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα ο Τραμπ πρότεινε στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να επιβάλουν κυρώσεις ύψους 50% με 100% στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα προκειμένου να αποδυναμώσουν την οικονομική επιρροή της Κίνας επί της Ρωσίας.

Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όπως ξέρετε, η δέσμευση του ΝΑΤΟ να κερδίσει (τον πόλεμο στην Ουκρανία) είναι πολύ μικρότερη από 100% και οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από κάποιες (χώρες) είναι σοκαριστική! Αποδυναμώνει τη διαπραγματευτική σας θέση (...) έναντι της Ρωσίας».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία «δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι», αναφερόμενος στον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο και τον Ουκρανό πρόεδρο.

«Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σώσω χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος, σχολιάζοντας ότι 7.118 άνθρωποι σκοτώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς ωστόσο να αναφέρει από πού προέρχονται τα στοιχεία αυτά.

«Αν το ΝΑΤΟ κάνει ό,τι λέω, ο πόλεμος θα τερματιστεί γρήγορα και όλες αυτές οι ζωές θα σωθούν. Αν όχι, τότε απλώς σπαταλάτε τον χρόνο μου και τον χρόνο, την ενέργεια και τα χρήματα των ΗΠΑ», προειδοποίησε.

