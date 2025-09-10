Το σχόλιο - γρίφος του Τραμπ για τη ρωσική επιθετικότητα: «Για πάμε…»

Με ομαδικά πυρά απάντησαν η ηγεσία την Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ντρόουν της Ρωσίας. Καταδίκασαν την επιθετικότητα της Μόσχας και μίλησαν για εσκεμμένη παραβίαση των ορίων του διεθνούς δικαίου.

Η πρώτη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν… γρίφος και έμοιαζε περισσότερο με «χρησμό».

Η αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ για την πρόκληση της Ρωσίας

«Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με ντρόουν; Για πάμε…» έγραψε στο δική τους ιδιοκτησίας μέσο κοινωνικής δικτύωσης truth social.

Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ στήριξε την Πολωνία.



ΕΕ και ΝΑΤΟ: Επίδειξη ενότητας μετά τη ρωσική πρόκληση

Η Ευρώπη ενωμένη σαν γροθιά αντέδρασε στην πρόκληση της Μόσχας. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μάχη. Είναι μια μάχη για το μέλλον μας» επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη Ρωσία «να θέσει τέλος σε αυτήν την τρέλα» και διαμήνυσε: «Δε θα συμβιβαστούμε για την ασφάλεια των Συμμάχων».

Η προειδοποίηση Μακρόν στη Ρωσία

Πλήρης στήριξη προς την Πολωνία και από την Μελόνι η οποία διαμήνυσε: «Η Ιταλία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την εγγύηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

«Έχουμε μια συνεχή απειλή από προκλήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Προετοιμαζόμαστε για αυτό» δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους.

Τη στάση της Ρωσίας καταδίκασε και ο πρωθυπουργός Βρετανίας Κιρ Στάρμερ: «Η επίθεση τη νύχτα στην Πολωνία δείχνει την πεποίθηση του Πούτιν ότι μπορεί κάπως να δρα με ατιμωρησία».



Θ. Ρουσόπουλος: Αυτός είναι και δικός μας πόλεμος, πρέπει να δράσουμε

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος αναφέρει: «Η είσοδος των ρωσικών drones στην Πολωνία αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση προς όλους μας ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν επηρεάζει μόνο την Ουκρανία… Αυτός είναι και δικός μας πόλεμος και πρέπει να δράσουμε ανάλογα».

Η δήλωση του Θ. Ρουσόπουλου για την πρόκληση της Ρωσίας στην Πολωνία



