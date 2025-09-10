Το σχόλιο - γρίφος του Τραμπ για τη ρωσική επιθετικότητα: «Για πάμε…»

Επίδειξη ενότητας ΕΕ και ΝΑΤΟ μετά την πρόκληση Πούτιν κατά της Πολωνίας

Κοσμος
Με ομαδικά πυρά απάντησαν η ηγεσία την Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ντρόουν της Ρωσίας. Καταδίκασαν την επιθετικότητα της Μόσχας και μίλησαν για εσκεμμένη παραβίαση των ορίων του διεθνούς δικαίου. 

ΒΒC: «Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία»

 Η πρώτη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν… γρίφος και έμοιαζε περισσότερο με «χρησμό».  

Η αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ για την πρόκληση της Ρωσίας

«Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με ντρόουν; Για πάμε…» έγραψε στο δική τους ιδιοκτησίας μέσο κοινωνικής δικτύωσης truth social.    

Τραμπ: «Αν συμφωνηθεί η ειρήνη, μπορεί να πάω στον παράδεισο»

Νωρίτερα πάντως, ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ στήριξε την Πολωνία.


ΕΕ και ΝΑΤΟ: Επίδειξη ενότητας μετά τη ρωσική πρόκληση

Η Ευρώπη ενωμένη σαν γροθιά αντέδρασε στην πρόκληση της Μόσχας. «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μάχη. Είναι μια μάχη για το μέλλον μας» επισήμανε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη Ρωσία «να θέσει τέλος σε αυτήν την τρέλα» και διαμήνυσε: «Δε θα συμβιβαστούμε για την ασφάλεια των Συμμάχων». 

Η προειδοποίηση Μακρόν στη Ρωσία

Μακρόν - Σολτς: «Ενωμένη Ευρώπη ισχυρή και κυρίαρχη απέναντι στις ΗΠΑ!» 

Πλήρης στήριξη προς την Πολωνία και από την Μελόνι η οποία  διαμήνυσε: «Η Ιταλία θα συνεχίσει να εργάζεται με στόχο την εγγύηση της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

«Έχουμε μια συνεχή απειλή από προκλήσεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Προετοιμαζόμαστε για αυτό» δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας Μπόρις Πιστόριους.   

Τη στάση της Ρωσίας καταδίκασε και ο πρωθυπουργός Βρετανίας Κιρ Στάρμερ: «Η επίθεση τη νύχτα στην Πολωνία δείχνει την πεποίθηση του Πούτιν ότι μπορεί κάπως να δρα με ατιμωρησία».


Θ. Ρουσόπουλος: Αυτός είναι και δικός μας πόλεμος, πρέπει να δράσουμε

Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος αναφέρει: «Η είσοδος των ρωσικών drones στην Πολωνία αποτελεί ισχυρή υπενθύμιση προς όλους μας ότι η ρωσική επιθετικότητα δεν επηρεάζει μόνο την Ουκρανία… Αυτός είναι και δικός μας πόλεμος και πρέπει να δράσουμε ανάλογα». 

Η δήλωση του Θ. Ρουσόπουλου για την πρόκληση της Ρωσίας στην Πολωνία  

Η δήλωση του Θ. Ρουσόπουλου για την πρόκληση της Ρωσίας στην Πολωνία 

 Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Στρασβούργο

 


 

