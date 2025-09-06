Τραμπ: Aπειλεί την ΕΕ με αντίποινα μετά την επιβολή προστίμου στη Google

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλεί με αντίποινα την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την απόφαση της Κομισιόν να επιβάλει στη Google πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η εταιρεία καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της, προωθώντας συστηματικά τις δικές της υπηρεσίες εις βάρος των ανταγωνιστών και των εκδοτών.

Η Google έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας πως η απόφαση είναι άδικη και πως θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για χιλιάδες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βασίζονται στις πλατφόρμες της. Παράλληλα, η Κομισιόν δίνει στην εταιρεία προθεσμία 60 ημερών για να προτείνει διορθωτικά μέτρα, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποεπένδυσης τμημάτων του ad-tech τομέα της.

Αντιδρώντας στην απόφαση, ο Τραμπ χαρακτήρισε το πρόστιμο «πολύ άδικο» και «διακριτικό», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να το αφήσει αναπάντητο. Προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε ενέργειες βάσει του Section 301 του Trade Act του 1974, που δίνει τη δυνατότητα στην Ουάσινγκτον να επιβάλει δασμούς ή άλλα μέτρα σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχει αθέμιτη μεταχείριση αμερικανικών εταιρειών. «Η Ευρώπη δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοια πρόστιμα ως πηγή εσόδων εις βάρος αμερικανικών κολοσσών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η απειλή για επιβολή αντισταθμιστικών δασμών έρχεται σε μια περίοδο όπου οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ βρίσκονται ήδη σε τεταμένο κλίμα, με τις διαπραγματεύσεις για νέα εμπορική συμφωνία να εξελίσσονται με δυσκολία. Το πρόστιμο στην Google και η σκληρή αντίδραση της Ουάσινγκτον αναμένεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για έναν νέο γύρο εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον.