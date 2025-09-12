Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - «Τον έχουμε»

Συνελήφθη ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, προχώρησε η αστυνομία, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το BBC. Τον κατέδωσε ο πατέρας του και ένας ιερέας, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Νέες αποκαλύψεις έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για την υπόθεση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή Fox & Friends. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς για τον ύποπτο της υπόθεσης, ανέφερε: «Πιστεύω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση».

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η σύλληψη έγινε χάρη στην παρέμβαση «ενός πολύ κοντινού προσώπου» του υπόπτου, χωρίς να αποκαλύψει ποιο είναι αυτό, αφήνοντας όμως να εννοηθεί πως θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις αργότερα μέσα στη μέρα.

Θρήνος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ / Φωτογραφία AP (Lindsey Wasson)

Ο ίδιος είπε ότι ενημερώθηκε για τη σύλληψη «πέντε λεπτά πριν μπει στο στούντιο» και συνεχάρη τις τοπικές αρχές για τον χειρισμό τους: «Έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν. Όλα πήγαν καλά», σημείωσε.

THIS IS INSANE pic.twitter.com/nHtkeAY9T6 — Matt Wallace (@MattWallace888) September 12, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την οργή του για τη δολοφονία του 31χρονου πολιτικού σχολιαστή, ιδρυτή του Turning Point USA και ένθερμου υποστηρικτή του. «Ο Κερκ ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και δεν άξιζε αυτό που του συνέβη. Ελπίζω ο δολοφόνος του να καταδικαστεί σε θάνατο», είπε χαρακτηριστικά.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Τoν κατέδωσε ο πατέρας του και ένας ιερέας»

Αναφερόμενος σε περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τη σύλληψη, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι το άτομο που παρέδωσε τον ύποπτο απευθύνθηκε στον πατέρα του δράστη, ο οποίος με τη σειρά του επικοινώνησε με έναν Αμερικανό Ομοσπονδιακό σερίφη.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το πρόσωπο που κινητοποίησε τις αρχές ήταν «άνθρωπος της πίστης, πάστορας», ο οποίος έπεσε τον πατέρα του και έπεισε τον γιο του να παραδοθεί. «Μπήκαν μαζί με το αυτοκίνητο στο αστυνομικό τμήμα και τώρα βρίσκεται εκεί», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.