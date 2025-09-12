Δολοφονία Κερκ: Νέο βίντεο με τον ύποπτο σε στέγη κτιρίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη της εν ψυχρώ δολοφονίας του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ.

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γιούτα - AP Images

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας, που έχουν καταγράψει τον ύποπτο να περπατά στη στέγη του κτιρίου, από όπου εκτιμάται ότι πυροβόλησε τον Κερκ. Στη συνέχεια φαίνεται να πηδά από την ταράτσα του κτιρίου και να διαφεύγει σε δασική περιοχή, αφήνοντας πίσω το όπλο της δολοφονίας.

THIS IS INSANE pic.twitter.com/nHtkeAY9T6 — Matt Wallace (@MattWallace888) September 12, 2025

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σχεδόν 200 καταθέσεις, ενώ είκοσι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται στενά στην έρευνα. Πρόσθεσε ακόμα ότι οι εισαγγελείς θα ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον φερόμενο ως δράστη.

Δολοφονία Κερκ: Αυτός είναι ο ύποπτος

Οι αμερικανικές αρχές νωρίτερα είχαν δημοσιεύσει και φωτογραφίες του υπόπτου, να φορά καπέλο, γυαλιά ηλίου και σακίδιο πλάτης, μετά από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ζητώντας από τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες.

Ο ύποπτος της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ - AP Images

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομο νεαρής ηλικίας, πιθανώς φοιτητή.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Στη στέγη, από όπου πυροβολήθηκε ο 31χρονος Κερκ, βρέθηκαν αποτυπώματα παπουτσιών, αποτύπωμα αντιβραχίου και αποτύπωμα παλάμης. Επίσης σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο βρέθηκαν το όπλο και τα πυρομαχικά του δράστη.

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε με μια σφαίρα στον λαιμό - AP Images

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω στις σφαίρες που βρέθηκαν, φέρεται να ήταν χαραγμένα συνθήματα υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Όπως ανακοίνωσε το FBI, μέχρι τώρα, έχει λάβει πάνω από 7.000 μαρτυρίες και πληροφορίες για τον ύποπτο.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε μια φορά τον Κερκ από την οροφή ενός κτιρίου 128 μέτρα μακριά από το σημείο της ομιλίας του, με τουφέκι Mauser διαμετρήματος 30 mm.

Δολοφονία Κερκ: Το FBI επικήρυξε τον δράστη για 100.000 δολάρια

Το FBI ανακοίνωσε πως προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και στη σύλληψη του ατόμου που ευθύνεται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ ήταν ιδρυτής και επικεφαλής της υπερσυντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA.

Δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ με μία σφαίρα στον λαιμό.

Ο Τσάρλι Κερκ ήταν υπερσυντηρητικός ακτιβιστής, υπερασπιστής του Ντόναλντ Τραμπ - AP Images

Ήταν πατέρας δύο παιδιών και στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεκλογή του με την κινητοποίηση της συντηρητικής νεολαίας υπέρ του κινήματος MAGA.

«Ο Τσάρλι ήταν ένας γίγαντας της γενιάς του, ένας υπερασπιστής της ελευθερίας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου στη Βιρτζίνια. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα του απονείμει μετά θάνατον το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη πολιτική τιμητική διάκριση στις ΗΠΑ.

Τέλος τόνισε πως το FBI σημειώνει πρόοδο για την ταυτοποίηση του δράστη, τον οποίο χαρακτήρισε «ζώο».