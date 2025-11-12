Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»

Με λόγια που συγκινούν και προβληματίζουν, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε ανοιχτά στον αέρα του Buongiorno για την ακρίβεια που «γονατίζει» τη χώρα, αλλά και για τις προσωπικές οικονομικές δυσκολίες που βιώνει.

Ο γνωστός παρουσιαστής, με το χαρακτηριστικό του πάθος, περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα των Ελλήνων, τονίζοντας πως οι τιμές στα βασικά αγαθά έχουν ξεφύγει.

«Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε πού έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος;», είπε εμφανώς φορτισμένος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε ότι, παρόλο που εργάζεται, τα χρέη και οι υποχρεώσεις τον πιέζουν ασφυκτικά: «Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, κι όμως χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου».

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Ανδρέα Μικρούτσικου στο Buongiorno

Ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά δεν έκρυψε τη δυσκολία που βιώνει, αποκαλύπτοντας πως εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού προβλήματος, τα χρήματά του έχουν δεσμευτεί: «Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον! Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα…».

Με το γνωστό του ύφος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν δίστασε να στείλει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα:

«Να αλλάξουνε! Και να αλλάξει πρώτα απ’ όλα η αντιπολίτευση».

Η εξομολόγηση του παρουσιαστή έκανε αίσθηση, καθώς μίλησε με ειλικρίνεια για την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες. Μια εξομολόγηση που, όπως πάντα, είχε τη σφραγίδα της αυθεντικότητας και της ευαισθησίας του Ανδρέα Μικρούτσικου.