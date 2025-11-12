Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»

Η εξομολόγηση για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.11.25 , 14:52 Δέσποινα Μοιραράκη: «Στην καθημερινότητά μου κυκλοφορώ άβαφη και με φόρμες»
12.11.25 , 14:42 Η United Group ορίζει τον Δρ. Kim Kyllesbech Larsen ως CTIO
12.11.25 , 14:32 Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
12.11.25 , 14:25 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
12.11.25 , 14:23 «Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
12.11.25 , 14:22 Βασκικό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι
12.11.25 , 14:11 Ο Στέλιος Λεγάκης έρχεται στο Cash or Trash και κάνει θραύση
12.11.25 , 14:01 Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
12.11.25 , 13:32 Νότια Κορέα - Space Out Competition: Όποιος μείνει ακίνητος, κερδίζει!
12.11.25 , 13:32 Βοιωτία: Βασανιστικός ο θάνατος του 27χρονου – Τον σκότωσαν και τον έκαψαν
12.11.25 , 13:29 Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»
12.11.25 , 13:12 Χριστουγεννιάτικο Bazaar ΕΛΙΖΑ, στις 22 Νοεμβρίου
12.11.25 , 13:06 «Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
12.11.25 , 13:04 «Παγώνει» το 5X5; Η αντίδραση του Θάνου Κιούση
12.11.25 , 12:54 Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Καινούργιου: «Έκανα ορμονοθεραπείες. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»
«Πίστευα ότι πάει με άνδρες, όχι με ανήλικα», λέει η σύζυγος του λιμενικού
«Χτύπησε σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε κι έπεσε στο κενό αγκαλιά με τον 3χρονο»
Δανάη Μπάρκα: H απάντησή της για την απώλεια κιλών
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δεν έχουμε λεφτά ούτε για να φάμε - Ζω στο σκοτάδι!»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Έξαλλος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Ντροπή σας! Δε δικαιολογούνται»
Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 12.11.25, 11:18
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με λόγια που συγκινούν και προβληματίζουν, ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε ανοιχτά στον αέρα του Buongiorno για την ακρίβεια που «γονατίζει» τη χώρα, αλλά και για τις προσωπικές οικονομικές δυσκολίες που βιώνει.

Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»

Ο γνωστός παρουσιαστής, με το χαρακτηριστικό του πάθος, περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα των Ελλήνων, τονίζοντας πως οι τιμές στα βασικά αγαθά έχουν ξεφύγει.

«Δεν έχουμε λεφτά να φάμε, να πάρουμε τσιγάρα, σοκολάτα, κρέας. Ξέρετε πού έχει πάει το κρέας; Τα προϊόντα; Στις 20 του μήνα έχουν αναρωτηθεί πώς ζει αυτός ο κόσμος;», είπε εμφανώς φορτισμένος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε ότι, παρόλο που εργάζεται, τα χρέη και οι υποχρεώσεις τον πιέζουν ασφυκτικά: «Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, κι όμως χρωστάω τον ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου».

Ραγίζει καρδιές ο Μικρούτσικος: Η τελευταία σκέψη στο νοσοκομείο

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Ανδρέα Μικρούτσικου στο Buongiorno

Η συγκλονιστική εξομολόγηση του Ανδρέα Μικρούτσικου στο Buongiorno

Ο συνεργάτης της Φαίης Σκορδά δεν έκρυψε τη δυσκολία που βιώνει, αποκαλύπτοντας πως εξαιτίας ενός γραφειοκρατικού προβλήματος, τα χρήματά του έχουν δεσμευτεί: «Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον! Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα…».

Με το γνωστό του ύφος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν δίστασε να στείλει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το πολιτικό σύστημα:
«Να αλλάξουνε! Και να αλλάξει πρώτα απ’ όλα η αντιπολίτευση».

Η εξομολόγηση του παρουσιαστή έκανε αίσθηση, καθώς μίλησε με ειλικρίνεια για την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες Έλληνες. Μια εξομολόγηση που, όπως πάντα, είχε τη σφραγίδα της αυθεντικότητας και της ευαισθησίας του Ανδρέα Μικρούτσικου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top