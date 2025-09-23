Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποχώρησε από το πλατό

Media
Δείτε στο βίντεο τι είπε ο Άρης Πορτοσάλτε για την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και την αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αποχώρησε από το πλατό της εκπομπής Buongiorno ο Ανδρέας Μικρούτσικος σήμερα το πρωί μετά το ξέσπασμά του κατά του Άρη Πορτοσάλτε.

Ο γνωστός παρουσιαστής έγινε έξαλλος με όσα άκουσε από τον δημοσιογράφο σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Πάνος Ρούτσι: Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

Αμέσως μετά την κριτική που άσκησε η Νάνσυ Νικολαϊδου στον Άρη Πορτοσάλτε, τον λόγο πήρε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος προχώρησε σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα και μάλιστα αποχώρησε έξαλλος από το πλατό.

«Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν;”. Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση.

Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και τι είναι το περιστύλιο και τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και αποχώρησε έξαλλος.

Μικρούτσικος κατά Πορτοσάλτε: «Είναι αλήτης, θέλει φτύσιμο»

Τι είπε ο Άρη Πορτοσάλτε για τον Πάνο Ρούτσι

Τη στιγμή που γιγαντώνεται η αλληλεγγύη στο πρόσωπο του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, ο Άρης Πορτοσάλτε εξέφρασε την άποψή του μέσα από τον αέρα του ΣΚΑΙ.

«Ο ιερός χώρος του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν είναι κανενός πολίτη. Είναι όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Είναι ένας ιερός τόπος όπου όλοι μαζί αποφασίσαμε, σαν Πολιτεία όχι ως κυβέρνηση, ότι κάπου θα τιμούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα και σκοτώθηκαν. Στη μάχη. Για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι και σήμερα να λέει ο καθένας το κοντό και το μακρύ του. Έχουμε λοιπόν ένα μνημείο το οποίο δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, σε κανέναν πικραμένο, πονεμένο ή οτιδήποτε. Σε κανέναν. Αυτό το μνημείο, αυτόν τον μικρό χώρο, πρέπει να τον κρατήσουμε να μην γίνει τσαντιροκατάσταση.», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ένα πράγμα είναι η διαδήλωση, η διαμαρτυρία στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλο πράγμα είναι να μετατρέψω σε τσαντίρι το μνημείο. Τη ευθύνη την έχει η κυβέρνηση που κυβερνάει και όλα τα κόμματα, προεξάρχοντος του υποτιθέμενου σοβαρού ΠΑΣΟΚ, το οποίο θέλει να ξαναγίνει Κωνσταντοπούλου. Να γίνει ουρά».

Και κατέληξε να λέει: «Για μένα ουσία είναι το μνημείο. […] Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται κανένας το δημοκρατικό πολίτευμα.»

