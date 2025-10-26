Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από τον Σι Τζινπίνγκ για ειρήνη στην Ουκρανία

«Είναι απογοητευτικό, είχα καλή σχέση με τον Πούτιν»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.10.25 , 11:39 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 27/10/2025 – 2/11/2025
26.10.25 , 11:23 Οι 4+1 μεταγραφές που ζήτησε ο Μπενίτεθ σε Αλαφούζο - Είπε «ναι» για Έλληνα
26.10.25 , 11:16 Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
26.10.25 , 11:13 Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 27 ως τις 31/10
26.10.25 , 11:05 Οι Λέξεις των Άλλων: Επέστρεψαν για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Άβατον
26.10.25 , 10:53 IQ 160: Ο υπέρηχος που δεν έκανε ποτέ η Μουρίκη κι ο δολοφονημένος γιατρός
26.10.25 , 10:52 Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
26.10.25 , 10:27 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
26.10.25 , 10:05 «Τα Φαντάσματα»: Τι θα δούμε στο 4ο επεισόδιο;
26.10.25 , 09:46 Κακοκαιρία εξπρές τη Δευτέρα - Με ήλιο η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
26.10.25 , 09:05 Οδηγούμε την ανανεωμένη BMW 320d MHEV
26.10.25 , 09:03 Ελευθέριος Βενιζέλος: «Θεέ μου, ώστε τόσο μεγάλο κακό έκανα;»
26.10.25 , 08:58 Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από τον Σι Τζινπίνγκ για ειρήνη στην Ουκρανία
26.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Οκτωβρίου
26.10.25 , 00:16 Φοινικούντα: Φοβάται για τη ζωή της η ανιψιά του 68χρονου
Ελαιοκομικό Μητρώο: Έρχονται πρόστιμα σε όσους δε δηλώσουν ελιές και λάδι
Γαλλία: Δύο συλλήψεις για τη ληστεία στο Λούβρο
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Βορίδης: Δέχθηκε επίθεση στο Ηράκλειο - «Δε σεβάστηκαν ούτε την κόρη μου»
Stars System: Έτσι θα είναι αστρολογικό τοπίο μέχρι το τέλος της χρονιάς
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Πιο ερωτευμένοι από ποτέ... À Paris!
Οι 4+1 μεταγραφές που ζήτησε ο Μπενίτεθ σε Αλαφούζο - Είπε «ναι» για Έλληνα
Διονύσης Σαββόπουλος: Οι επώνυμοι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στην κηδεία του
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Susan Walsh)
Δηλώσεις Τραμπ στο Air Force One / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά χείρα βοηθείας από τον Σι Τζινπίνγκ, μιας και θεωρεί ότι έχει μεγάλη επιρροή στον Βλάντιμιρ Πούτιν

Ειδικότερα, σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο Air Force One, στάθηκε στο γεγονός ότι και ο Κινέζος ομόλογός του επιθυμεί να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία», είπε ξεκάθαρα. 

Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates έπεσε στη θάλασσα – 2 νεκροί

Το Πεκίνο δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι βοηθά τη Ρωσία μέσω των αγορών ρωσικού πετρελαίου και της μηνιαίας προμήθειας υλικών διπλής χρήσης, σύμφωνα με το BBC.

Τραμ και Τζινπίνγκ συναντιούνται την Πέμπτη για να συζητήσουν για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών – εκκρεμεί εξάλλου η απειλή του Τραμπ για βαρύτατους δασμούς σε βάρος της Κίνας αν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία ως την 1η Νοεμβρίου.

Ρωσικές επιθέσεις «σαρώνουν» την Ουκρανία - Χτυπήθηκε νηπιαγωγείο

Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι απογοητευτικό, είχα καλή σχέση με τον Πούτιν»

Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι απογοητευτικό, είχα καλή σχέση με τον Πούτιν»

Βλάντιμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / AP (Jae C. Hong)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

Υπερθέαμα η παρέλαση στην Κίνα: Μαχητικά stealth, πύραυλοι και όπλα λέιζερ

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ
 |
ΚΙΝΑ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΗΠΑ
 |
ΡΩΣΙΑ
 |
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top