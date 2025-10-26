Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από τον Σι Τζινπίνγκ για ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά χείρα βοηθείας από τον Σι Τζινπίνγκ, μιας και θεωρεί ότι έχει μεγάλη επιρροή στον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο Air Force One, στάθηκε στο γεγονός ότι και ο Κινέζος ομόλογός του επιθυμεί να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Θα ήθελα η Κίνα να μας βοηθήσει με τη Ρωσία», είπε ξεκάθαρα.

Το Πεκίνο δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι βοηθά τη Ρωσία μέσω των αγορών ρωσικού πετρελαίου και της μηνιαίας προμήθειας υλικών διπλής χρήσης, σύμφωνα με το BBC.

Τραμ και Τζινπίνγκ συναντιούνται την Πέμπτη για να συζητήσουν για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών – εκκρεμεί εξάλλου η απειλή του Τραμπ για βαρύτατους δασμούς σε βάρος της Κίνας αν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία ως την 1η Νοεμβρίου.

Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι απογοητευτικό, είχα καλή σχέση με τον Πούτιν»

Βλάντιμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ / AP (Jae C. Hong)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.