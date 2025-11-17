Η Δανάη Μπάρκα επιβεβαίωσε τη σχέση της: «Είμαι πολύ καλά»

Για πρώτη φορά, η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούσαν σχετικά με τη νέα της σχέση.

Η ηθοποιός - παρουσιάστρια, εμφανώς χαμογελαστή και σε πολύ καλή διάθεση, απάντησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό», τόσο για τα δημοσιεύματα όσο και για τα όσα είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Κρικοριάν.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα, ο Γιώργος Κρικοριάν είχε μιλήσει στην ίδια εκπομπή για τη σχέση της Δανάης, αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες απ’ ό,τι συνήθως: «Είναι πολύ ερωτευμένη. Πριν το δημοσίευμα γάμου ήμουν σπίτι της. Θα δώσω τη Δανάη στεγνά. Πήγα στο σπίτι της όπου ήταν μαζί με τον σύντροφό της. Είναι εξαιρετικό παιδί αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θέλω να πιστεύω ότι αν υπήρχε κάτι θα το ήξερα.»

Με χιούμορ αναφέρθηκε στον δημοσιογράφο και τις αποκαλύψεις του, λέγοντας χαρακτηριστικά με χιούμορ: «Ο κύριος Κρικοριάν μη με πλησιάζει στα 10 μέτρα. Δεν ήρθε χθες και στο reunion» και πρόσθεσε: «Θα τα πούμε από κοντά. Τον λατρεύω τον Γιώργο».

Μετά από αυτές τις δηλώσεις, η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να μιλήσει η ίδια και να επιβεβαιώσει τη σχέση της, προσθέτοντας: «Είμαι πάρα πολύ καλά και αν συνεχίσω να το ζω έτσι όπως το ζω, θα είμαι ακόμα καλύτερα».

Όσο για το ενδεχόμενο γάμου, η ίδια προτίμησε έναν πιο τρυφερό και αινιγματικό τρόπο απάντησης, στέλνοντας στους θαυμαστές της: «Σας στέλνω την καρδιά μου, τα φιλιά μου.»

«Τον γνώρισε στη Σέριφο. Έχει μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη. Είναι 35 χρόνων. Κεραυνοβόλος έρωτας! Θα συγκατοικήσουν οσονούπω», αποκάλυψε πριν από λίγες εβδομάδες η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Star, Ελένη Χατζίδου.



Οι δηλώσεις για την προσωπική της ζωή

Μιλώντας στην εκπομπή Καλύτερα Αργά αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή κι εξήγησε πως αποφεύγει να εκθέτει δημόσια τις σχέσεις της, όταν δεν είναι απολύτως σίγουρη γι' αυτές.

«Δε θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση 9 χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω»

