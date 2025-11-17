Μάρα Ζαχαρέα: «Το δελτίο του Star ανεβαίνει πάντα στο βάθρο»

Τι λέει για τον ανταγωνισμό, τα νούμερα και τη νέα της εκπομπή στο YouTube

Σε μία σπάνια τηλεοπτική της εμφάνιση η Μάρα Ζαχαρέα μίλησε για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, για τον ανταγωνισμό στα δελτία ειδήσεων, τις καλές σχέσεις που έχει με τους συναδέλφους της αλλά και για τα νούμερα τηλεθέασης.

Η διευθύντρια Ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ανέφερε πως, όπως κάθε χρόνο, η έναρξη της νέας σεζόν συνοδεύεται από άγχος και έντονο πρόγραμμα, όμως μέχρι στιγμής τα πράγματα εξελίσσονται θετικά.

«Η σεζόν, όπως κάθε χρόνο, ξεκίνησε λίγο αγχωτικά και κουραστικά, αλλά μέχρι στιγμής καλά. Κάθε χρόνο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στο τέλος της σεζόν ανεβαίνει στο βάθρο και φέρνει ένα μετάλλιο. Πέρυσι πήραμε το αργυρό», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια στον Σωτήρη Καραμίντζα και την εκπομπή «Εδώ TV» του OPEN.Μάρα Ζαχαρέα: «Το δελτίο του Star ανεβαίνει πάντα στο βάθρο»

Η δυσκολία, όπως εξήγησε, δεν έχει να κάνει τόσο με τον ανταγωνισμό των άλλων δελτίων, αλλά και με τα σήριαλ. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε είναι από το αδερφάκι μας, τον Alpha. Πάει τόσο καλά φέτος. Δευτέρα με Πέμπτη έχει ένα σίριαλ που κάνει 20% στο σύνολο και κάθε Παρασκευή το "Σόι σου". Τα χτυπήματα είναι από παντού», δήλωσε με χαμόγελο.

Παρότι η ίδια παρακολουθεί καθημερινά τα νούμερα τηλεθέασης —«τα βλέπω κάθε πρωί» είπε και πρόσθεσε πως στα δελτία ειδήσεων η θεματολογία δεν μπορεί να αλλάξει για χάρη των ποσοστών. «Υπάρχει μια επικαιρότητα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Σε μια εκπομπή μπορείς να διαλέξεις θέματα, στο δελτίο όχι».

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ παρουσιαστών δελτίων, η Μάρα Ζαχαρέα αποκάλυψε ότι διατηρεί άριστη σχέση με όλους τους συναδέλφους της. «Ευτυχώς εμείς δεν είχαμε ποτέ καβγάδες. Εγώ έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις με όλους. Είχα πάει και στη Σία, τη Δευτέρα, και την είδα και στο θέατρο». Επίσης εξήγησε ότι ουδέποτε χρησιμοποίησε τον τηλεοπτικό αέρα για να απαντήσει σε κριτικές ή σχόλια: «Δεν το έχω κάνει ποτέ».

Μάρα Ζαχαρέα – Γιώργος Κουβαράς: Οι συμφοιτητές σχολιάζουν την επικαιρότητα

Στο τέλος αναφέρθηκε και στη νέα της διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube, την οποία παρουσιάζει μαζί με τον καλό της φίλο και γνωστό δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά. «Δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου», είπε γελώντας. «Το ξεκινήσαμε με τον Γιώργο, έχουμε κάνει 4-5 εκπομπές και πάει καλά. Αλλά έχω τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου… δεν ξέρω πώς θα το συνεχίσω».

