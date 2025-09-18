Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι έχει αναβληθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα η πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα, λόγω τουρκικών προκλήσεων (όπως η αντίδραση στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου) που κάθε άλλο παρά δημιουργούν το κατάλληλο πολιτικό κλίμα.