Μητσοτάκης - Ερντογάν: «Κλείδωσε» η συνάντηση στη Νέα Υόρκη

Πότε αναμένεται να γίνει στο περιθώριο της Γ.  Σ. του ΟΗΕ

Μητσοτάκης Ερντογάν
Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. 

Μητσοτάκης: Απάντηση στην ακρίβεια με αύξηση πραγματικών μισθών

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.

Τέλος Σεπτεμβρίου «κλειδώνει» το νέο ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν

Να σημειωθεί ότι έχει αναβληθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα η πραγματοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα, λόγω τουρκικών προκλήσεων (όπως η αντίδραση στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου) που κάθε άλλο παρά δημιουργούν το κατάλληλο πολιτικό κλίμα.   

«Ταραχή» στα «ήρεμα νερά»: Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
 |
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
