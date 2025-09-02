Τέλος Σεπτεμβρίου «κλειδώνει» το νέο ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν

«Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν για το τέλος Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ενώ η ατμόσφαιρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι ηλεκτρισμένη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η ακριβής ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί. Όμως μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου όμως εκτιμάται ότι θα βρεθεί το περιθώριο για να γίνει η συνάντηση, η πρώτη μετά από έναν χρόνο.

Από την Αθήνα λένε ότι θα είναι μια ουσιαστική συνάντηση και όχι τυπική, ενώ εκκρεμεί εδώ και καιρό ο προγραμματισμός του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας που είχε συνεδριάσει τελευταία φορά πριν σχεδόν δύο χρόνια.

Πάντως, η συνάντηση θα γίνει σε περιβάλλον πόλωσης, με «αγκάθια» το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τις εξελίξεις στη Λιβύη, αλλά και στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, όπου η Ελλάδα θέλει να εμπλακεί η αμερικανική Chevron.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας της Τουρκίας, ενώ χθες είχαμε την πρώτη παραβίαση του FIR Αθηνών μετά από 30 μήνες, καθώς δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star