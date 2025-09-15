«Ταραχή» στα «ήρεμα νερά»: Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο

Μετά τις εξελίξεις με τη Chevron οι Τούρκοι… θυμήθηκαν να εκδώσουν NAVTEX για έρευνες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» σε περιοχές δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και ως τις νησίδες Καλόγεροι, δηλαδή εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Όπως ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης,εκδόθηκε ελληνική αντι-NAVTEX και είναι προφανές ότι αν το «Πίρι Ρέις» βγει, θα παρακολουθείται από το Πολεμικό Ναυτικό.

Το ωκεανογραφικό της Τουρκίας «Πίρι Ρέις» απειλεί να ταράξει τα «ήρεμα νερά» με τη NAVTEX

Συναγερμός στην Κρήτη: Ξεκινούν άμεσα μεταφορές μεταναστών στην ενδοχώρα

Ένα δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει ξανά με τους εκατοντάδες μετανάστες που κατέκλυσαν την Κρήτη, αλλά και βεβαίως γιατί αυξήθηκαν και πάλι οι ροές μετά από εβδομάδες νηνεμίας.

Όπως ανέφερε ο Γ. Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τα στελέχη του Λιμενικού στην Κρήτη βρέθηκαν στο ίδιο έργο θεατές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Όπως υπενθύμισε η Κρήτη είναι νησί χωρίς μεταναστευτικές δομές, οπότε οι μετανάστες «στοιβάζονται όπως - όπως σε ακατάλληλους χώρους».

Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η «κάνουλα» των μεταναστευτικών ροών άνοιξε ως αντίδραση στην τοποθέτηση της Chevron νοτίως της Κρήτης, άρα υπάρχει «δάκτυλος» Λιβύης και Τουρκίας.

Όσον αφορά το τι θα γίνει επί του πρακτέου, έγινε σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου και ως την Πέμπτη, λένε πηγές από το Μετανάστευσης, θα έχουν μεταφερθεί όλοι οι μετανάστες σε δομές της ενδοχώρας και θα εκκρεμεί η απέλασή τους. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 11 Οκτωβρίου ισχύει η αναστολή αιτημάτων ασύλου.