«Ταραχή» στα «ήρεμα νερά»: Τουρκική NAVTEX για έρευνες στο Αιγαίο

Μετά τις εξελίξεις με τη Chevron οι Τούρκοι… θυμήθηκαν να εκδώσουν NAVTEX για έρευνες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» σε περιοχές δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου και ως τις νησίδες Καλόγεροι, δηλαδή εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
Μαξίμου για Τουρκία και SAFE: Δεν έχει θέση χώρα που απειλεί την Ελλάδα
Όπως ανέφερε ο πολιτικός αναλυτής του Star Γιώργος Ευγενίδης,εκδόθηκε ελληνική αντι-NAVTEX και είναι προφανές ότι αν το «Πίρι Ρέις» βγει, θα παρακολουθείται από το Πολεμικό Ναυτικό.
Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας
Συναγερμός στην Κρήτη: Ξεκινούν άμεσα μεταφορές μεταναστών στην ενδοχώρα
Ένα δεύτερο ερώτημα είναι τι θα γίνει ξανά με τους εκατοντάδες μετανάστες που κατέκλυσαν την Κρήτη, αλλά και βεβαίως γιατί αυξήθηκαν και πάλι οι ροές μετά από εβδομάδες νηνεμίας.
Όπως ανέφερε ο Γ. Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, τα στελέχη του Λιμενικού στην Κρήτη βρέθηκαν στο ίδιο έργο θεατές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Όπως υπενθύμισε η Κρήτη είναι νησί χωρίς μεταναστευτικές δομές, οπότε οι μετανάστες «στοιβάζονται όπως - όπως σε ακατάλληλους χώρους».
Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η «κάνουλα» των μεταναστευτικών ροών άνοιξε ως αντίδραση στην τοποθέτηση της Chevron νοτίως της Κρήτης, άρα υπάρχει «δάκτυλος» Λιβύης και Τουρκίας.
Σημαντικές προσδοκίες για ελληνικούς υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη
Όσον αφορά το τι θα γίνει επί του πρακτέου, έγινε σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου και ως την Πέμπτη, λένε πηγές από το Μετανάστευσης, θα έχουν μεταφερθεί όλοι οι μετανάστες σε δομές της ενδοχώρας και θα εκκρεμεί η απέλασή τους. Υπενθυμίζεται ότι έως τις 11 Οκτωβρίου ισχύει η αναστολή αιτημάτων ασύλου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.