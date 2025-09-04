Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας

Αναγνώριση σε κάθε αεροσκάφος που δεν υποβάλλει σχέδιο πτήσης

Ξεκάθαρη απάντηση δίνουν κύκλοι του  του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με «πηγές» του ΥΠΑΜ της Τουρκίας που ισχυρίστηκαν ότι η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έστειλε σε «άοπλο» τουρκικό στρατιωτικό αεροσκάφος «δύο οπλισμένα αεροσκάφη F-16 από το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη». Το τουρκικό ΥΠΑΜ υποστηρίζει επίσης ότι εκτέλεσε την αποστολή του «εν γνώσει τόσο του ΝΑΤΟ όσο και των ελληνικών αρχών». 

Έρχονται «φουρτούνες» Ελλάδας - Τουρκίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο

Κύκλοι του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολίασαν  ότι τα  κρατικά αεροσκάφη πρέπει να υποβάλλουν σχέδια πτήσης  για όλες τις πτήσεις, πριν από την είσοδό τους στο ATHINAI FIR, σύμφωνα με τους κανόνες του International Civil Aviation Organization (ICAO). Πρόσθεσαν ότι εφόσον δεν έχουν υποβάλει, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία προβαίνει σε διαδικασία αναγνώρισης αγνώστων εισερχομένων ιχνών στο  ATHINAI FIR, για λόγους ασφάλειας της διεθνούς εναέριας κυκλοφορίας, επιβεβαιώνοντας την ελληνική αντίδραση.

Δένδιας: «Απαράδεκτες κι απρεπείς οι δηλώσεις Φιντάν»    

Υπενθύμισαν επίσης με νόημα ότι στοιχεία των παραβάσεων και παραβιάσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ ανά ημέρα, ανά μήνα και ανά έτος.      

Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η καθυστερημένη αντίδραση της Τουρκίας (καθώς το περιστατικό της παράβασης συνέβη στις 1/9/2025) είναι προσχηματική και οφείλεται στην προσπάθεια να δικαιολογήσει αναδρομικά την  αποστολή οπλισμένου ζεύγους τουρκικών F-16 στο Αιγαίο.        

