Μαξίμου για Τουρκία και SAFE: Δεν έχει θέση χώρα που απειλεί την Ελλάδα

«Τόσο στο στάδιο της έναρξης των συζητήσεων όσο και στο τελικό στάδιο έγκρισης κάθε χώρα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας» τονίζουν κυβερνητικές πηγές σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί στον μηχανισμό SAFE για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την επικείμενη συζήτηση για το κατά πόσο θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για διμερή συμφωνία των Βρυξελλών με την Άγκυρα.

«Χάρη στην ενεργητική διπλωματία που ασκεί η Ελλάδα, μολονότι ο Κανονισμός SAFE εγκρίνεται βάσει Συνθήκης με ειδική πλειοψηφία και άρα δεν είχαμε δικαίωμα βέτο, επιμείναμε και καταφέραμε έτσι ώστε οποιαδήποτε τρίτη χώρα να μπορεί να μπει στο SAFE μόνο εάν ολοκληρώσει προηγουμένως τη διμερή συμφωνία με την Ε.Ε. και δεν θίγονται τα συμφέροντα των κρατών-μελών» διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές.

Αναφέρουν επίσης ότι η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εξωτερικών έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί να συμπεριληφθεί σε αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα η οποία επισήμως απειλεί με πόλεμο κράτος - μέλος της.