Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στο Κρανίδι - Έπεσε σε βράχια

Σοβαρός τραυματισμός ενός πυροσβέστη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Κρανίδι Αργολίδας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για ένα πυροσβέστη, ο οποίος στην προσπάθειά του να περιορίσει τις φλόγες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε βραχώδη περιοχή.
Ο πυροσβέστης άρχισε να καλεί τους συναδέλφους του για να τον βγάλουν από το σημείο και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ενώ αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας. Στη συνέχεια θα διακομιστεί στο νοσοκομείο και αν χρειαστεί, θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα.
Όμως, τραυματισμό πυροσβέστη είχαμε και στην Αχαΐα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στα πόδια, ευτυχώς όχι σοβαρά.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.