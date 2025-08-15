Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στο Κρανίδι - Έπεσε σε βράχια

Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του

Τελευταία Νέα
15.08.25 , 21:35 Έφθασε στην Αλάσκα ο Τραμπ - Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Πούτιν
15.08.25 , 21:15 Σοβαρός τραυματισμός πυροσβέστη στο Κρανίδι - Έπεσε σε βράχια
15.08.25 , 20:37 Στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών πασίγνωστη influencer
15.08.25 , 19:54 Δανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα
15.08.25 , 19:04 Πάτρα: Συγκινητικές διασώσεις ζώων από τις πυρόπληκτες περιοχές
15.08.25 , 18:16 BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο
15.08.25 , 17:52 Πάτρα: Αποσωληνώθηκε η 14χρονη και ζήτησε να αγκαλιάσει τους γιατρούς της!
15.08.25 , 17:45 Σουηδία: Πυροβολισμοί κοντά σε τέμενος στην πόλη Ορέμπρο - Ένας νεκρός
15.08.25 , 17:03 Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι πικραμένος κι αγανακτισμένος»
15.08.25 , 16:38 Βέροια: Πιστοί από όλο τον κόσμο στην Παναγία Σουμελά
15.08.25 , 16:18 «Τέλος» ο Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό λόγω Ταμπόρδα;
15.08.25 , 15:53 Σύγκρουση τριών σκαφών στην Κέρκυρα - Βίντεο ντοκουμέντο
15.08.25 , 14:59 Γενέθλια και γιορτή για την Μπέττυ Μαγγίρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου
15.08.25 , 14:55 Γιατί να ξεκινήσεις γυμναστική παρέα με μια φίλη σου
15.08.25 , 14:07 Τζένη Μπαλατσινού: Ο Κικιλιάς τη φωτογραφίζει με τον γιο τους στην Πάτμο
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρός τραυματισμός ενός πυροσβέστη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Κρανίδι Αργολίδας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Αχαΐα: «Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά»

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βαγγέλη Γκούμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πρόκειται για ένα πυροσβέστη, ο οποίος στην προσπάθειά του να περιορίσει τις φλόγες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε βραχώδη περιοχή.

Ο πυροσβέστης άρχισε να καλεί τους συναδέλφους του για να τον βγάλουν από το σημείο και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ενώ αυτή τη στιγμή μεταφέρεται στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας. Στη συνέχεια θα διακομιστεί στο νοσοκομείο και αν χρειαστεί, θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στην Αθήνα.

Όμως, τραυματισμό πυροσβέστη είχαμε και στην Αχαΐα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στα πόδια, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΚΡΑΝΙΔΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top