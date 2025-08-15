Αχαΐα: «Πίναμε μπύρες και είπαμε να βάλουμε φωτιά»

Τα στοιχεία που οδηγούν σε εμπρησμούς ή άλλες αιτίες στην πυρκαγιά στην Πάτρα / Βίντεο Σκάι

Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ζήτησαν και πήραν ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας.

Ο 19χρονος, που φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, είπε στον ανακριτή ότι ήταν με τους φίλους του και διασκέδαζαν, όταν αποφάσισαν να... βάλουν φωτιά.

«Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι», υποστήριξε ο 19χρονος, την ώρα που ο 27χρονος συγκατηγορούμενός του αρνείται όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι δε θυμάται γιατί είχε πιεί μεγάλη ποσότητα τσίπουρου. «Δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δε θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο», φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές.

Οι δύο συλληφθέντες για εμπρησμό καθοδόν για τον ανακριτή / Φωτογραφίες Eurokinissi

Σημειώνεται ότι στη φωτογραφία που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, ο 19χρονος είναι ο οδηγός της μηχανής και ο 27χρονος ο συνοδηγός. Φέρεται να τους φωτογράφισε κάτοικος της περιοχής, όταν τους είδε να κινούνται ύποπτα.

«Πρέπει να ήταν 19-20 ετών και σταματάνε εδώ. Τους βλέπω, όταν είχαν φύγει από εδώ είχε ανάψει η πρώτη φωτιά και πήραμε το θάρρος να πάμε να τους βρούμε. Κάνω στον συνοδηγό να μου ανοίξει την τσάντα του και δεν βρήκα τίποτα μέσα πέρα από κάτι που έμοιαζε σαν φουλάρι. Στην ΕΛΑΣ μου είπαν ότι μάλλον ήταν στουπί», είπε η κάτοικος στον ΣΚΑΙ.

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ' εξακολούθηση και σε συναυτουργία.

Φωτιά Αχαΐα: Το Σάββατο απολογείται ο 25χρονος συλληφθείς για εμπρησμό

Την ίδια ώρα, ο 25χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στην πυρκαγιά της Αχαΐας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο.

Πρόκειται για τον νεαρό που συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας έφτασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.