«Ντροπή, κάψατε την Πάτρα»: Ένταση και αποδοκιμασίες στα δικαστήρια

Πηγή: Ρεπορτάζ Π.Μπούσιος/ Κ. Τσεγγενέ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Φωτιά στην Πάτρα: Ένταση στα δικαστήρια – Αποδοκιμασίες στους κατηγορούμενους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (14/08) έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας, όταν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για τις πρόσφατες πυρκαγιές στην περιοχή οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. 

Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές

Εξοργισμένοι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο τους αποδοκίμασαν έντονα και προσπάθησαν να τους προσεγγίσουν, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν άμεσα για να τους προστατεύσουν.

Οι τρεις κατηγορούμενοι 19, 25 και 27 ετών αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση, καθώς φέρονται να ευθύνονται για τουλάχιστον δύο μέτωπα φωτιάς σε Συχαινά και Γηροκομειό Πατρών, που προκάλεσαν μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι συγκεντρωθέντες κινήθηκαν απειλητικά προς τους κατηγορούμενους. «Ντροπή σου», «Κάψατε την Πάτρα» τους φώναζαν.

Οι μαρτυρίες και το υλικό που τους «καίνε»

Η εμπλοκή των δύο πρώτων νεαρών, 19 και 27 ετών, στη φωτιά που ξέσπασε στη Βούντενη, επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό που δείχνει τη μοτοσικλέτα τους να κινείται στην περιοχή, λίγο πριν ξεσπάσουν οι εστίες.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλαν φωτιά με αναπτήρα, ενώ στους αστυνομικούς δήλωσε: «Πήγαμε με τον φίλο μου με το μηχανάκι. Καθίσαμε, ήπιαμε μερικές μπύρες και ούζο. Εκείνος πήγαινε προς το δάσος και μετά από λίγο έβγαινε. Μετά είδα τις φλόγες. Δεν ήξερα τι σκόπευε να κάνει».

Φωτιά Πάτρα: Αυτοί είναι οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν για εμπρησμό

Αντίθετα, ο 27χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι... δε θυμάται. Στην κατοχή του, ωστόσο, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε σπίρτα, αναπτήρα και ένα πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό.

Το βίντεο-ντοκουμέντο από το Γηροκομείο

Η τρίτη υπόθεση αφορά έναν 25χρονο, που συνελήφθη σε χωράφι κοντά στο Γηροκομείο, περιοχή όπου ξέσπασε νέα πυρκαγιά. 

Σε βίντεο που εξασφάλισε το STAR, κάτοικοι καταγράφουν τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά και φωνάζουν να συλληφθεί ο φερόμενος δράστης.

«Παιδιά, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος που έβαλε φωτιά! Πάνε να τον πιάσουνε!» ακούγεται να λέει κάτοικος.

Φωτιά Αχαΐα: Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για εμπρησμό

Ο 25χρονος αρνήθηκε ότι ευθύνεται, λέγοντας στις Αρχές πως προσπαθούσε να σβήσει τις φλόγες: «Οι καύτρες πήγαν σε διπλανό οικόπεδο. Έτρεξα να τις σβήσω για να μην εξαπλωθεί η φωτιά».

Γκαζάκια στο δάσος και ανησυχία στους κατοίκους

Το κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν κάτοικοι της Πάτρας εντόπισαν και κατέγραψαν με φωτογραφίες και βίντεο γκαζάκια σε δασικές εκτάσεις, θεωρώντας πως πρόκειται για μηχανισμούς εμπρησμού.

«Ντροπή, κάψατε την Πάτρα»: Ένταση και αποδοκιμασίες στα δικαστήρια

Η είδηση της σύλληψης του 25χρονου προκάλεσε κινητοποίηση στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από την Ασφάλεια. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι ζητούν αυστηρές ποινές για τους υπαίτιους, τονίζοντας πως «παίζουν με τις ζωές μας».

Οι ανακρίσεις συνεχίζονται, ενώ οι τρεις νεαροί αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινικές διώξεις, με την υπόθεση να προκαλεί ευρεία κοινωνική κατακραυγή.


