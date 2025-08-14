Φωτιά Πάτρα: Αυτοί είναι οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν για εμπρησμό

Τους πρόδωσε βίντεο και μαρτυρία

STAR.GR
Ελλαδα
Πώς έφτασαν στα ίχνη των δύο νεαρών που συνελήφθησαν για εμπρησμό στην Πάτρα / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται από χτες το βράδυ δύο νεαροί που κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών Πάτρας.

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα» - Ομολόγησε 19χρονος

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν από βίντεο και μαρτυρίες, ενώ ο 19χρονος έχει ήδη ομολογήσει ότι έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Μάλιστα, οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, το οποίο και ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Φωτιά Πάτρα

Φωτιά Πάτρα - οι νεαροί που συνελήφθησαν για εμπρησμό

Η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Φωτιά Πάτρα: Το βίντεο που οδήγησε στον εντοπισμό των δύο εμπρηστών

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στην διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες.

Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης, λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς η σύλληψη έγινε μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Και οι δύο δεν έχουν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Πάτρα: Σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στο Γηροκομείο

Ταυτόχρονα, ένα ακόμα άτομο προσήχθη σήμερα τα ξημερώματα ως ύποπτο από την περιοχή της Αρόης, ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη χτες με την κατηγορία του εμπρησμού στη περιοχή του Γηροκομείου.

 

Ο 25χρονος που συνελήφθη επίσης χτες στην περιοχή του Γηροκομείου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, οι οποίοι, όπως καταθέτουν, τον είδαν να σκύβει σε σημείο με ξερά χόρτα στον χώρο του Γηροκομείου, από όπου λίγο αργότερα ξεκίνησε φωτιά.

Ο άνδρας που προσήχθη τα ξημερώματα στην Αρόη εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του.

Ο προσαχθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.

