Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα» - Ομολόγησε 19χρονος

Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για εμπρησμό στην Αχαΐα

14.08.25 , 10:17 Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα» - Ομολόγησε 19χρονος
Ελλαδα
Τρεις συλλήψεις για εμπρησμό στη δυτική Αχαΐα / Bίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη σύλληψη τριών ανδρών και στην προσαγωγή ακόμη ενός για τη φωτιά που έκαψαν την Αχαΐα προχώρησαν οι αρχές. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα - Νέα φωτιά στην Ηλεία

«Εγώ έβαλα τη φωτιά με αναπτήρα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 19χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στην περιοχή Συχαινά της Αχαΐας, μαζί με έναν 27χρονο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκε εύφλεκτο υλικό το οποίο φέρεται να έριξε ο ένας από αυτούς, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό: 

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου

Ένας 25χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν .

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

 

