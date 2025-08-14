Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα - Νέα φωτιά στην Ηλεία

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής για την εικόνα των πυρκαγιών / Βίντεο Ερτ

Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή από τα Συχαινά μέχρι του Ρωμανού της Πάτρας και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, με την μεγαλύτερη να βρίσκεται ανατολικά από την συνοικία της Αροής.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα και έξι ελικόπτερα, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ώστε να τις περιορίσουν και να μην υπάρξουν αναζωπυρώσεις, που θα μπορούσαν να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές.

Κρανίου τόπος οι περιοχές της Αχαΐας μετά το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς / Φωτογραφίες Eurokinissi

Μάλιστα, όπου εκδηλώθηκαν αναζωπυρώσεις ήταν άμεση η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, ενώ το έργο τους βοήθησε το γεγονός ότι είχε μειωθεί σημαντικά η ένταση των ανέμων.

Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι τουλάχιστον επτά συνοικιών της πόλης έζησαν για δεύτερη νύχτα ώρες αγωνίας, βλέποντας τις φλόγες από τις διάσπαρτες εστίες να καίνε.

Πάτρα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου

Ένας 25χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας, κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν .

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών πρόκειται να γίνει έρευνα στο σπίτι του 25χρονου.

Στο μεταξύ, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μαζί με στελέχη της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να εντοπίσουν άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο και βρίσκονταν πολύ κοντά στην περιοχή, όπου εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Φωτιά σε εξέλιξη στην περιοχή Ξηροχώρι Ηλείας

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Ξηροχώρι του Δήμου Ζαχάρως στην Ηλεία, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση.

Στην περιοχή επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Σε ύφεση οι πυρκαγιές σε Πρέβεζα, Άρτα και Χίο

Σε ύφεση βρίσκονται από χθες τα 3 μέτωπα της φωτιάς στην παλιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και σήμερα ξεκίνησαν οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, στην περιοχή του Δήμου Ζηρού.

Οι κάτοικοι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους φιλοξενούνται σε αίθουσες των Δήμων Άρτας, Ζηρού και Πρέβεζας .

Η καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το πρωί έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αποκατάστασης όλων των ζημιών που προκάλεσαν τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σε επιφυλακή βρισκονται Πολιτική Προστασία και οι Δήμοι, καθώς και εκατοντάδες εθελοντές, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες συνδράμοντας στο έργο των πυροσβεστών .

Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού.

Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το νησί της Χίου, με τις πιο δύσκολες εστίες να βρίσκονται στις δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών. Εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από το πρωί, ενώ οι άνεμοι στην περιοχή έχουν πέσει αισθητά.