Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Μάχη να μην μπει η φωτιά στην πόλη

Σε πύρινο κλοιό είναι η Πάτρα λόγω της μεγάλης φωτιάς που κατακαίει την Αχαΐα.

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ στους κατοίκους των περιοχών, Σούλι, Ρηγανόκαμπος και Εγλυκάδα του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, εξ΄ αιτίας της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Σούλι #Ριγανόκαμπος και #Εγλυκάδα #Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της #Πάτρας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025

Αυτό σημαίνει πως η φωτιά εξαπλώνεται συνεχώς, τόνισε στο ρεπορτάζ της η Κωσνταντίνα Τσεγγενέ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. που υπογράμμισε πως το μεγάλο στοίχημα είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν το μέτωπο και να μη δούμε εικόνες Αποκάλυψης στον αστικό ιστό της Πάτρας.

H Kωνσταντίνα Τσεγγενέ μεταδίδει από την πρώτη στιγμή όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της φωτιάς / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Νωρίτερα το 112 κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκοχορό να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας, ενώ προληπτικά εκκενώθηκαν το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο στην Πάτρα.

Δραματικές είναι οι εικόνες και στον οικισμό Ρωμανός με τον Βαγγέλη Γκούμα να μεταδίδει εικόνες από το σημείο με την κάμερα του Star.

Οι κάτοικοι έλαβαν νωρίτερα μήνυμα για εκκένωση και φεύγουν αφήνοντας πίσω τις περιουσίες τους.

Ο Βαγγέλης Γκούμας στον οικισμό Ρωμανός / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Πελετίδης: Πώς φτάσαμε σε σημείο να καίγεται όλη η πόλη;

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις φωτιές, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, τόνισε:

«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».

Φωτιές στην Αχαΐα: Συνελήφθη 25χρονος για εμπρησμό

Ένας 25χρονος συνελήφθη για εμπρησμό στην Αχαΐα.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες σήμερα 13/08/2025 συνελήφθη στην περιοχή της Αχαΐας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, 25χρονος ημεδαπός για εμπρησμό.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.