Πάτρα: Εκκενώνονται Καραμανδάνειο και Κωνσταντοπούλειο λόγω της φωτιάς

Πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα για δεύτερη ημέρα / Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Συνεχίζουν να μαίνονται οι πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα. Τα μεγαλύτερα μέτωπα εντοπίζονται σε Αχαΐα, Πρέβεζα και Ζάκυνθο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγια στη βορειοδυτική Χίο που καίει από χθες.

Αχαΐα: Μπαράζ 112 - Εκκενώνονται Καραμανδάνειο Νοσοκομείο και Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο στην Πάτρα

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 6 το απόγευμα στους κατοίκους των περιοχών, Αρόη, Διάκου, Γηροκομείο και Λυκοχορό, του Δήμου Πατρέων, ώστε να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Πάτρας.

Παράλληλα δόθηκε εντολη εκκένωσης για το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Το νοσοκομείο εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους, ενώ, δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον "Καραμανδάνειο" Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια» σημείωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του υπιυργού Υγείας, η προληπτική εκκένωση του «Καραμανδανείου» Νοσοκομείου Παίδων στην Αχαΐα ολοκληρώθηκε «με απόλυτη επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα». Πάνω από όλα η ασφάλεια, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η προληπτική εκκένωση του «Καραμανδανείου» Νοσοκομείου παίδων στην Αχαΐα ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και χωρίς κανένα πρόβλημα. Πάνω από όλα η ασφάλεια. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

Eκκενώνεται το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων / tempo24

Την ίδια στιγμή, εντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους έλαβε και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο, λόγω της φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι φιλοξενούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν στο κέντρο εκπαίδευσης Τεχνικού του στρατού, στην περιοχή των Συνόρων της Πάτρας, όπου έχει διαμορφωθεί χώρος για την υποδοχή των πολιτών.

Πάτρα: Eντολή εκκένωσης για προληπτικούς λόγους έλαβε και το Κωνσταντοπούλειο Γηροκομείο / tempo24

Πάτρα: Στο Παμπελοποννησιακό στάδιο θα φιλοξενηθούν κάτοικοι συνοικιών που εκκενώνονται

Με πρωτοβουλία του Δήμου Πατρέων άνοιξαν αίθουσες του Παμπελοποννησιακού Σταδίου της Πάτρας, με σκοπό να φιλοξενηθούν κάτοικοι από τις συνοικίες, της Αρόης, του Διάκου και του Ρωμανού, οι οποίοι εκκενώνουν τα σπίτια τους, λόγω της πυρκαγιάς, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή των Συχαινών.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, έχουν ανοίξει αίθουσες του σταδίου, οι οποίες διαθέτουν τον απαραίτητο κλιματισμό, ώστε να φιλοξενηθούν οι πολίτες.

Μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Ρωμανού στην Πάτρα

Την ίδια ώρα η φωτιά έφτασε και στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών.

Φωτιά στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών / pelop.gr

Εικόνες από τις φωτιές που μαίνονται στην Αχαΐα:

Πύρινη λαίλαπα στην Αχαΐα / Φωτογραφίες Eurokinissi

Ζάκυνθος: Μεγάλη αναζωπύρωση στο χωριό Κοιλιωμένος - Εστάλη 112 στους κατοίκους τεσσάρων χωριών

Συνεχίζεται για δεύτερο 24ωρο η μάχη με τις φλόγες στη Ζάκυνθο, με δύο πύρινα μέτωπα να προβληματίζουν τις πυροσβεστικές αρχές του νησιού.

Το πρώτο μέτωπο καίει δασική έκταση πάνω από τα χωριά Λαγωπόδο, Ρομίρι, Παντοκράτορας και Μουζάκι. Στους κατοίκους των παραπάνω χωριών έχει σταλεί μήνυμα του 112 ώστε να μετακινηθούν προς την πόλη της Ζακύνθου.

Το δεύτερο μέτωπο είναι στο χωριό Κοιλιωμένος, με τους πυροσβέστες να δίνουν ακόμα μια μάχη με την πύρινη λαίλαπα.

Αυτή τη στιγμή στο νησί βρίσκονται και επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Πυρκαγιά στο Καπελέτο Ηλείας

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Για την πυρκαγιά εκδόθηκε και μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Χίος: Δύο τα πύρινα μέτωπα - Μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας προς Καρδάμυλα

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που συνεχίζει να καίει από χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου, το μεσημέρι, δασική και χαμηλή βλάστηση στη βορειοδυτική Χίο.

Το βάρος αυτή τη στιγμή, από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέφτει στα δυο πύρινα μέτωπα. Το ένα κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το άλλο που είναι και το πιο δύσκολο, πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Το βάρος των δυνάμεων πυρόσβεσης το μεσημέρι επικεντρώθηκε στην περιοχή Σπαρτούντα, ώστε να μη φτάσουν οι φλόγες στα Χάλανδρα. Λίγο μετά τις 2.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα για εκκένωση της Σπαρτούντας, κατευθύνοντας τον κόσμο προς τα Καρδάμυλα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ.

Πρέβεζα: Δύσκολη εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στη Φιλιππιάδα και στα περισσότερα χωριά του Δήμου Ζηρού

Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Φιλιππιάδα και στα περισσότερα χωριά του Δήμου Ζηρού, αφού παρά την ύφεση στα μέτωπα, που σημειώθηκε το πρωί, πλέον η εικόνα είναι ανάλογη με εκείνη της χθεσινής ημέρας.

Οι φωτιές αναζωπυρώθηκαν και το 112 ηχεί και πάλι στα περισσότερα χωριά, προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν, είτε προς τα Γιάννενα είτε προς την Άρτα.

Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ενισχυμένες με εναέρια μέσα, δίνοντας μάχη στην Παλιά Φιλιππιάδα, όπου από τις 4 το απόγευμα και μετά η φωτιά αναζωπυρώθηκε και μπήκε μέσα στον οικισμό.

Εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης και πολλά σπίτια σώθηκαν από τις φλόγες την τελευταία στιγμή.

Σελίδα υπό συνεχή ενημέρωση....