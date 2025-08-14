Φωτιά Αχαΐα: Οι ποινές που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για εμπρησμό

Αντιμέτωποι με βαριές ποινές, φυλάκιση ακόμα και.. δήμευση περιουσίας βρίσκονται οι κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς στη Αχαΐα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, από το 2021 έχει αλλάξει προς το αυστηρότερο ο κώδικας για τους εμπρηστές.
Για παράδειγμα, κατηγορούμενος για εμπρησμό σε δάσος από πρόθεση, όπως στην περίπτωση της Αχαΐας, η ποινή μπορεί να φτάσει και τα 20 έτη κάθειρξη. Θεωρείται κακούργημα και στην ποινή δεν υπάρχει αναστολή ή μετατροπή.
Παράλληλα, μπορεί να διαταχθεί και δήμευση περιουσίας, προκειμένου να υπάρχει αποζημίωση των ζημιών. Αυτό βεβαίως σε περίπτωση που υπάρχει περιουσιακό στοιχείο του κατηγορούμενου.
Εφαρμόζονται ήδη οι αυστηρότερες διατάξεις και το έχουμε δει στην πράξη. Πέρυσι στην Κόρινθο 73χρονος καταδικάστηκε σε 37 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή για φωτιά που ξέσπασε τον Ιούλιο στην περιοχή Στιγμάγκα. Στη φυλακή οδηγήθηκε πέρυσι τον Αύγουστο και ένας 66χρονος, ο οποίος κατηγορήθηκε για 4 φωτιές που ξέσπασαν στη Βάρη.
