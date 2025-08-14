Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές

Στα δικαστήρια της Πάτρας οι δύο από τους τρεις που συνελήφθησαν για εμπρησμό/ βίντεο ertnews

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγούνται σήμερα οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν σε σχέση με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Πάτρα. Οι δύο πρώτοι πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων νωρίς το απόγευμα, ενώ ο τρίτος αναμένεται να οδηγηθεί εκεί λίγο αργότερα.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 19, 25 και 27 ετών. Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για εμπρησμό στην περιοχή των Συχαινών.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για εμπρησμό στην Πάτρα/ intimenews

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από ανακριτικές πράξεις και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, εντοπίστηκε η παρουσία τους στο σημείο, ενώ βρέθηκε και ένα μπουκάλι με ύποπτο εύφλεκτο υλικό που φέρεται να πέταξε ένας από αυτούς σε δασική περιοχή.

Ο 19χρονος παραδέχθηκε την πράξη του και υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου άναψε τη φωτιά με αναπτήρα ακριβώς από εκεί ξεκίνησε το μέτωπο της πυρκαγιάς.

Ο 27χρονος, από την άλλη, φέρεται να δήλωσε πως δεν θυμάται τι συνέβη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο που περιείχε σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο όλα αυτά εντοπίστηκαν όταν προσέγγισε το σημείο της φωτιάς.

Μεταγωγή των κατηγορουμένων για τον εμπρησμό στην Πάτρα/intimenews

Ο τρίτος άνδρας, 25 ετών, συνελήφθη χθες στην περιοχή του Γηροκομείου. Σύμφωνα με τις Αρχές, εντοπίστηκε μέσα σε οικοπεδική έκταση και λίγα λεπτά αφότου απομακρύνθηκε, στο ίδιο σημείο ξέσπασε φωτιά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συνολικά, έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για εμπρησμούς στην Αχαΐα τα τελευταία 24ωρα, καθώς και μία προσαγωγή».