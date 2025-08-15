Δανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

Σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου και ενός αγροτικού οχήματος στη Δανία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών αυτών.

PASSENGER TRAIN DERAILMENT IN DENMARK DESCRIBED AS A “MAJOR CATASTROPHE” BY FIREFIGHTERS; SEVERAL REPORTED INJURED. pic.twitter.com/iq1zjo4QBI — GRX (@GlobalReportX) August 15, 2025

«Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Μπιέρντρουπ» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, έγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο, σημείωσε, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο δυστύχημα, η αιτία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και ένα αγροτικό όχημα.

Στην πλατφόρμα Χ, η εθνική σιδηροδρομική υπηρεσία, Banedanmark, διευκρίνισε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κοπεγχάγη στο Σόντερμποργκ εκτροχιάστηκαν.

Η σιδηροδρομική εταιρία DSB, η οποία διαχειρίζεται την αμαξοστοιχία, ανακοίνωσε ότι περίπου 95 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτήν, ανάμεσά τους μαθητές ενός σχολείου του Σόντερμποργκ, σύμφωνα με τον Τύπο.

