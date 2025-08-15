Δανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες σε σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Μπιέρντρουπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP
Σιδηροδρομικό ατύχημα στη Δανία / Alpha
Σύγκρουση μεταξύ ενός τρένου και ενός αγροτικού οχήματος στη Δανία προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία, χωρίς να διευκρινίσει τη σοβαρότητα των τραυματισμών αυτών.

«Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα κοντά στο Μπιέρντρουπ» στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, έγραψε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο, σημείωσε, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας τους.

Στο δυστύχημα, η αιτία του οποίου δεν έχει διευκρινιστεί, ενεπλάκησαν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας και ένα αγροτικό όχημα.

Στην πλατφόρμα Χ, η εθνική σιδηροδρομική υπηρεσία, Banedanmark, διευκρίνισε ότι η σύγκρουση σημειώθηκε σε ισόπεδη διάβαση. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κοπεγχάγη στο Σόντερμποργκ εκτροχιάστηκαν.

Η σιδηροδρομική εταιρία DSB, η οποία διαχειρίζεται την αμαξοστοιχία, ανακοίνωσε ότι περίπου 95 άνθρωποι επέβαιναν σε αυτήν, ανάμεσά τους μαθητές ενός σχολείου του Σόντερμποργκ, σύμφωνα με τον Τύπο.
 

