Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε όταν του είπαν ότι θα πάει στο Δρομοκαΐτειο

Γιατί είναι συγκινημένος ο γνωστός καλλιτέχνης

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννας Σταματιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις στο Δρομοκαΐτειο τις επόμενες ημέρες. 

Δικηγόρος Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι πικραμένος κι αγανακτισμένος»

Η Άννα Σταματιάδου έχει παρασκήνιο και πληροφορίες για την υπόθεση με τον γνωστό καλλιτέχνη. Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, χθες, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφοντας από μπάνιο βρήκε τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι του και πραγματικά αιφνιδιάστηκε. Του είπαν ότι υπάρχει εισαγγελική εντολή και ότι θα πρέπει να μεταφερθεί σε ψυχιατρική δομή.

Μαζωνάκης: Πώς αντέδρασε όταν του είπαν ότι θα πάει στο Δρομοκαΐτειο

Ο ίδιος, παρόλο που δεν έδωσε συναίνεση γι' αυτό, συνεργάστηκε και τους ακολούθησε.

Με περιπολικό, λοιπόν, οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο που εφημέρευε. Εκεί, οι γιατροί έκαναν μια πρώτη εκτίμηση και έκριναν ότι θα πρέπει να μείνει στην ψυχιατρική δομή μέχρι να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις, οι οποίες όμως λόγω του τριημέρου ήταν αδύνατο να γίνουν. 

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκτιμά, ότι αν όλα πάνε καλά, Δευτέρα - Τρίτη ο γνωστός καλλιτεχνης θα επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είναι πολύ συγκινημένος με την αγάπη του κόσμου, καθώς έχει μάθει για τα μηνύματα συμπαράστασης που λαμβάνει. Παράλληλα όμως νιώθει μεγάλη αδικία καθώς έκανε σχέδια και ετοίμαζε τις χειμερινές του εμφανίσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει αντεπίθεση και θα κάνει νέες μηνύσεις για περισσότερα αδικήματα στην οικογένειά του, όπως είπε η Άννα Σταματιάδου.

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
