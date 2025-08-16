Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου) και Αγίου Σταματίου από Βόλο.

Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αλκιβιάδης.

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου

Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τη ζωή και τη δράση του, παρά μόνο ότι θανατώθηκε στην πυρά.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος
  • Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης*
  • Γερασιμούλα *
  • Διομήδης
  • Σεραφείμ*
  • Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *
  • Σαράντης, Σαράντος*
  • Σαράντω, Σαραντούλα *
  • Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης*
  • Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *
  • Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς*
  • Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:41 και θα δύσει στις 20:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 36 λεπτά.

Σελήνη 22.3 ημερών

