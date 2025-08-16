Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου) και Αγίου Σταματίου από Βόλο.
Μάρτυρας της χριστιανικής εκκλησίας. Η μνήμη του εορτάζεται στις 16 Αυγούστου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αλκιβιάδης.
Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τη ζωή και τη δράση του, παρά μόνο ότι θανατώθηκε στην πυρά.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος
- Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης*
- Γερασιμούλα *
- Διομήδης
- Σεραφείμ*
- Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *
- Σαράντης, Σαράντος*
- Σαράντω, Σαραντούλα *
- Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης*
- Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *
- Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς*
- Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:41 και θα δύσει στις 20:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 36 λεπτά.
Σελήνη 22.3 ημερών