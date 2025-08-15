BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο

Ο ρόλος της τρισδιάστατης εκτύπωσης

BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο
Πρώτη Δημοσίευση: 28.07.25, 18:16
BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο
Το BMW Group χρησιμοποιεί πλαστικό νήμα και κοκκώδη υλικά από την απορριπτόμενη σκόνη που προέρχεται από τις διαδικασίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς και από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα, προκειμένου να κατασκευάσει νέα. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χρήση της τεχνολογίας τρισδιάστατης εκτύπωσης. Η σκόνη που παράγεται από την κατασκευή χιλιάδων εξαρτημάτων κάθε χρόνο - και μέχρι πρόσφατα δεν αξιοποιούνταν - καθώς και τα θρυμματισμένα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα, υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για να μετατραπούν σε νέο νήμα. Αυτό τυλίγεται σε καρούλια, όπως ένα σύρμα, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την εκτύπωση νέων αντικειμένων, όπως βοηθητικά εξαρτήματα παραγωγής και εργαλεία.

BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο

Το νήμα χρησιμοποιείται στο Additive Manufacturing Campus στο Oberschleißheim, καθώς και σε διάφορες εγκαταστάσεις του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής του BMW Group. Εκτός από το ανακυκλωμένο νήμα που προορίζεται για τη διαδικασία Fused Filament Fabrication (FFF), το Campus παρέχει και ανακυκλωμένο υλικό σε μορφή κόκκων για χρήση στην τεχνολογία Fused Granulate Fabrication (FGF), για την παραγωγή μεγάλων εργαλείων.

Στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο, ένα συγκεκριμένο εξάρτημα που χρησιμοποιείται για το «πάντρεμα» του πλαισίου με το αμάξωμα κατασκευάζεται πλέον μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης. Το εξάρτημα αυτό ασφαλίζει προσωρινά τη ράβδο του τιμονιού σε προκαθορισμένη θέση, επιτρέποντάς της να περάσει μέσα από το άνοιγμα του αμαξώματος χωρίς κίνδυνο πρόσκρουσης. Το επαναχρησιμοποιούμενο εξάρτημα τοποθετείται στο όχημα λίγο πριν από το «πάντρεμα» πλαισίου και αμαξώματος και αφαιρείται αμέσως μετά.

BMW: Μετατρέποντας το παλιό σε καινούργιο

Στο εργοστάσιο της BMW Motorrad στο Βερολίνο, τρισδιάστατα εκτυπωμένες βάσεις στήριξης χρησιμοποιούνται κατά την τοποθέτηση διακοσμητικών στοιχείων στο πάνελ επένδυσης των μοτοσικλετών. Οι βάσεις, που είναι προσαρμοσμένες ώστε να ταιριάζουν ακριβώς στα εξαρτήματα του πάνελ, διαθέτουν επίσης μηχανισμούς κλειδώματος, εξασφαλίζοντας τη σταθερή συγκράτηση των εξαρτημάτων και αποτρέποντας την ολίσθησή τους κατά την εφαρμογή των διακοσμητικών.

BMW
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
