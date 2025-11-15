Κέλλυ Κελεκίδου: Ακούστε το νέο της τραγούδι «Σπίτι Σου»

Σε στίχους και μουσική του Τεό Τζίμας

Κέλλυ Κελεκίδου: Ακούστε το νέο της τραγούδι «Σπίτι Σου»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο νέο τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου, με τίτλο «Σπίτι Σου», είναι δυναμικό, ρυθμικό, μια εκρηκτική λαϊκή μπαλάντα, σε στίχους και μουσική του Τεό Τζίμας.

Η Κέλλυ Κελεκίδου, που χρόνια τώρα, μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες, δίνει τη φωνή της στο «Σπίτι Σου»,  σε μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα και ένταση, αποδεικνύοντας, ότι είναι μια ερμηνεύτρια, με τεράστια μουσική γκάμα.Από τα πιο ξεσηκωτικά, όπως και το καλοκαιρινό hit της, «Μ’ Αγαπάς, Σ’ Αγαπώ», αλλά και το summer medley της με το Ayman, που σάρωσαν με εκατομμύρια προβολές σε Youtube, Tik Tok και socia media γενικότερα, αλλά και στα πιο συναισθηματικά, όπως η μπαλάντα, «Σπίτι Σου»!

Το νέο της τραγούδι, που μόλις κυκλοφόρησε από την Panik Platinum , συνοδεύεται από ένα επίσης, γεμάτο ένταση music video, με έντονα τα στοιχεία του ΑΙ, που σκηνοθέτησε ο Danny Darlas, με την Κέλλυ Κελεκίδου, να δίνει όλο το της είναι, τόσο με την ερμηνεία της, όσο με την σκηνική της παρουσία, στο μοναδικό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα, του «Σπίτι Σου»!

Η Κέλλυ Κελεκίδου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της με τον Αντύπα στο νυχτερινό κέντρο «Scorpios» στη Θεσσαλονίκη! 

