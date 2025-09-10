Αυτές είναι γραμμές λεωφορείων, μετρό, τραμ με 24ωρη λειτουργία

Πότε ξεκινά η συνεχής λειτουργία γραμμών του ΟΑΣΑ κάθε Σάββατο

Αυτές είναι γραμμές λεωφορείων, μετρό, τραμ με 24ωρη λειτουργία
Ελλαδα
Πηγή: ΟΑΣΑ, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Κονταρίνης
Μετρό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία 11 επιπλέον λεωφορειακών γραμμών, πέραν των γραμμών που ήδη εκτελούν δρομολόγια 24ωρης ή νυχτερινής λειτουργίας, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ.

Αθήνα χωρίς παύση: 24ωρες συγκοινωνίες αλλάζουν τη νυχτερινή πόλη

Από την ίδια ημέρα και κάθε Σάββατο  θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και το Μετρό (γραμμές 2 και 3), καθώς και οι γραμμές Τραμ Τ6 και Τ7. Το μέτρο εφαρμόστηκε πιλοτικά φέτος το καλοκαίρι. 

24ωρα δρομολόγια σε μετρό, λεωφορεία, τραμ - Πιλοτική λειτουργία στις 5/7

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας τα Σάββατα, από 13/9/2025


049 Πειραιάς – Ομόνοια
221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά
608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)
842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες τις εβδομάδας:


040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό


Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας:


400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Η 24ωρη λειτουργία Μετρό και Τραμ κάθε Σάββατο 

Γραμμές Μετρό 2 και 3 

Γραμμές Τραμ Τ6 και Τ7.
 

