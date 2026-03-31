Χτύπησαν ξανά οι «δράκοι» του Πειραιά και του Περιστερίου

Τι είπαν θύματα των «δράκων» για τις επιθέσεις που δέχθηκαν

Χτύπησε ξανά ο «δράκος» του Περιστερίου. Αυτή τη φορά προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε νεαρή, μέρα - μεσημέρι, στην περιοχή του Κολωνού. Tην ίδια ώρα στον Πειραιά τώρα γυναίκα έζησε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια νεαρού, που αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η ώρα έδειχνε 7 το πρωί της Δευτέρας. Η γυναίκα που περπατούσε στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά μόλις είχε φτάσει στη δουλειά της και άνοιγε το πάρκινγκ για τους πελάτες. Ξαφνικά, αισθάνθηκε κάποιον πίσω της, με την ίδια να νομίζει ότι είναι συνάδελφός της.

Την έπιασε από το λαιμό και την ακινητοποίησε. Η γυναίκα πάγωσε. Της κόπηκε η φωνή. Από το σοκ ούτε βοήθεια δεν μπορούσε να φωνάξει. Βρήκε όμως τη δύναμη και με τη τσάντα που είχε στον ώμο τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ο «δράκος» του Πειραιά

«Κινήθηκα έτσι γιατί ήθελα να ζήσω. Νόμιζα ότι θα πέθαινα. Δεν ήξερα αν είχε μαχαίρι ή κάτι άλλο. Ανά 5 λεπτά έχω αυτήν τη σκηνή μπροστά μου. Δεν μπορώ ούτε να κοιμηθώ», δήλωσε το θύμα στο Star.

Μόλις κατάφερε να γλιτώσει από τα χέρια του, έτρεξε στους συναδέλφους της, τους ενημέρωσε τι έγινε και κλήθηκε το 100. Τυχαία από το σημείο περνούσε ένα περιπολικό.

Του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε είναι 27 ετών, υπήκοος Παλαιστίνης. Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού.

Nέα επίθεση από τον «δράκο» Περιστερίου σε γειτονιά του Κολωνού

Οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει, όμως, ακόμα να πιάσουν αυτόν τον άνδρα, τον «δράκο» του Περιστερίου που σκορπά τον τρόμο στις γειτονιές της Αθήνας. Τώρα χτύπησε και στον Κολωνό.

Μέρα μεσημέρι Κυριακής έγινε το περιστατικό. Μόλις η κοπέλα είδε αυτήν την εικόνα, έτρεξε στο καφενείο να σωθεί.

«Περπατούσα με το σκυλάκι μου και όπως πήγαινα προς τα πάνω αυτός κατέβαινε προς τα κάτω, είναι Πακιστανός, και έβγαλε τη φόρμα και έκανε άσεμνες κινήσεις με τα γεννητικά του όργανα».

Ο δράκος του Περιστερίου επιτέθηκε σε γυναίκα στον Κολωνό

Ο άνδρας που κυκλοφορεί με μπουφάν παραλλαγής για άλλη μια φορά πρόλαβε να φύγει χωρίς να συλληφθεί. Η κοπέλα προχώρησε σε μήνυση. Η ασφάλεια προσπαθεί να τον ταυτοποιήσει πριν επιτεθεί και σε τρίτο θύμα.

