31.03.26 , 22:40 Χτύπησαν ξανά οι «δράκοι» του Πειραιά και του Περιστερίου
31.03.26 , 22:11 Πεζεσκιάν: Το Ιράν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος αλλά ζητάει εγγυήσεις
31.03.26 , 22:06 Κλήρωση Τζόκερ 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:59 Light: «Ο κομμουνισμός, θεωρητικά, είναι όντως το ιδανικό πολίτευμα»
31.03.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 31/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 69.000.000 ευρώ
31.03.26 , 21:30 MasterChef: «Το δίνω στον Χάρη. Πολύ έξυπνη κίνηση!»
31.03.26 , 21:20 Ξέσπασε η κόρη του Λαζαρίδη: «Η αδερφή του μπαμπά μου με έλεγε μπ@@@@»
31.03.26 , 21:11 Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!
31.03.26 , 21:11 Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026
31.03.26 , 21:09 Δίκη Τέμπη: Οι αλλαγές που έγιναν στη δικαστική αίθουσα
31.03.26 , 21:00 Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι στη Χαβάη
31.03.26 , 21:00 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Μετακομίζει στη Λαμία
31.03.26 , 20:31 Κακοκαιρία: Οι 8 «κόκκινες» περιοχές της Αττικής που είναι στο επίκεντρο
31.03.26 , 20:28 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Αύξηση ποσοστών για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
31.03.26 , 20:18 Θεοχαράκης A.E: Έφερε τα ελαστικά MatraX Tyres
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Τι είπαν θύματα των «δράκων» για τις επιθέσεις που δέχθηκαν / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Στο Περιστέρι, άνδρας προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε νεαρή γυναίκα στην περιοχή του Κολωνού.
  • Στον Πειραιά, 27χρονος Παλαιστίνιος αποπειράθηκε να βιάσει γυναίκα το πρωί της Δευτέρας.
  • Η γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει χτυπώντας τον με την τσάντα της και ενημέρωσε την αστυνομία.
  • Ο «δράκος» του Περιστερίου παραμένει ασύλληπτος, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να τον ταυτοποιήσει.
  • Η κοπέλα που υπήρξε θύμα άσεμνης πράξης υπέβαλε μήνυση κατά του δράστη.

Χτύπησε ξανά ο «δράκος» του Περιστερίου. Αυτή τη φορά προχώρησε σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε νεαρή, μέρα - μεσημέρι, στην περιοχή του Κολωνού. Tην ίδια ώρα στον Πειραιά τώρα γυναίκα έζησε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια νεαρού, που αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο με τον «δράκο» που είχε σπείρει τον τρόμο

Η ώρα έδειχνε 7 το πρωί της Δευτέρας. Η γυναίκα που περπατούσε στην Ακτή Κονδύλη στον Πειραιά μόλις είχε φτάσει στη δουλειά της και άνοιγε το πάρκινγκ για τους πελάτες. Ξαφνικά, αισθάνθηκε κάποιον πίσω της, με την ίδια να νομίζει ότι είναι συνάδελφός της.

Την έπιασε από το λαιμό και την ακινητοποίησε. Η γυναίκα πάγωσε. Της κόπηκε η φωνή. Από το σοκ ούτε βοήθεια δεν μπορούσε να φωνάξει. Βρήκε όμως τη δύναμη και με τη τσάντα που είχε στον ώμο τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ο «δράκος» του Πειραιά

«Κινήθηκα έτσι γιατί ήθελα να ζήσω. Νόμιζα ότι θα πέθαινα. Δεν ήξερα αν είχε μαχαίρι ή κάτι άλλο. Ανά 5 λεπτά έχω αυτήν τη σκηνή μπροστά μου. Δεν μπορώ ούτε να κοιμηθώ», δήλωσε το θύμα στο Star. 

Μόλις κατάφερε να γλιτώσει από τα χέρια του, έτρεξε στους συναδέλφους της, τους ενημέρωσε τι έγινε και κλήθηκε το 100. Τυχαία από το σημείο περνούσε ένα περιπολικό.

Του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε είναι 27 ετών, υπήκοος Παλαιστίνης. Κατηγορείται για απόπειρα βιασμού.

Nέα επίθεση από τον «δράκο» Περιστερίου σε γειτονιά του Κολωνού

Οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει, όμως, ακόμα να πιάσουν αυτόν τον άνδρα, τον «δράκο» του Περιστερίου που σκορπά τον τρόμο στις γειτονιές της Αθήνας. Τώρα χτύπησε και στον Κολωνό.

Μέρα μεσημέρι Κυριακής έγινε το περιστατικό. Μόλις η κοπέλα είδε αυτήν την εικόνα, έτρεξε στο καφενείο να σωθεί.

«Περπατούσα με το σκυλάκι μου και όπως πήγαινα προς τα πάνω αυτός κατέβαινε προς τα κάτω, είναι Πακιστανός, και έβγαλε τη φόρμα και έκανε άσεμνες κινήσεις με τα γεννητικά του όργανα».

Ο δράκος του Περιστερίου επιτέθηκε σε γυναίκα στον Κολωνό

Ο άνδρας που κυκλοφορεί με μπουφάν παραλλαγής για άλλη μια φορά πρόλαβε να φύγει χωρίς να συλληφθεί. Η κοπέλα προχώρησε σε μήνυση. Η ασφάλεια προσπαθεί να τον ταυτοποιήσει πριν επιτεθεί και σε τρίτο θύμα.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

