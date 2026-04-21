Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 / Βίντεο Ερτ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, με προθεσμίες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.
  • Το πρόγραμμα προσφέρει 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, ξεκινώντας στις 18 Μαΐου 2026.
  • Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, με δυνατότητα δωρεάν διαμονής σε επιλεγμένα καταλύματα.
  • Δωρεάν διαμονή έως 10 διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένα νησιά και δήμους, με επιδοτήσεις 20% τον Αύγουστο και τις γιορτές.
  • Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με προθεσμία για παρόχους από 21.04.2026 έως 10.05.2026.

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Κοινωνικός τουρισμός: Άνοιξε η πλατφόρμα - Ποιοι ΑΦΜ κάνουν αίτηση σήμερα

Για τους δικαιούχους, η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0 - Τρίτη, 21.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1, 2 - Τετάρτη, 22.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026
  • Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026
  • Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Βήμα βήμα η διαδικασία

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σε ποιες περιοχές οι δικαιούχοι έχουν δωρεάν διαμονή

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά: 

  • Λέρο
  • Λέσβο
  • Χίο
  • Κω
  • Σάμο
  • Ρόδο

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν μπορούν να πραγματοποιήσουν στους Δήμους: 

  • Βόρειας Εύβοιας
  • Έβρου
  • Μαγνησία
  • Καρδίτσα
  • Τρίκαλα
  • Λάρισα

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Σημειώνεται ότι εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα κριτήρια

Δικαιούχοι είναι:

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
  • ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι: 

  • έως 16.000 ευρώ εισόδημα για άγαμους
  • έως 24.000 ευρώ για έγγαμους
  • προσαύξη κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ
  • αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα, λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, εφέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς κάνετε αίτηση - Βήμα βήμα η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Διαβάστε περισσότερα:
