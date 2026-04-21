Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Δείτε σε ποιες περιοχές η διαμονή είναι δωρεάν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026 / Βίντεο Ερτ

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Για τους δικαιούχους, η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 0 - Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 1, 2 - Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Σε ποιες περιοχές οι δικαιούχοι έχουν δωρεάν διαμονή

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή στα νησιά:

Λέρο

Λέσβο

Χίο

Κω

Σάμο

Ρόδο

Έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν μπορούν να πραγματοποιήσουν στους Δήμους:

Βόρειας Εύβοιας

Έβρου

Μαγνησία

Καρδίτσα

Τρίκαλα

Λάρισα

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Σημειώνεται ότι εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα κριτήρια

Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,

ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών μηνών

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι:

έως 16.000 ευρώ εισόδημα για άγαμους

έως 24.000 ευρώ για έγγαμους

προσαύξη κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή έως 29.000 ευρώ

αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα, λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, εφέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πώς κάνετε αίτηση - Βήμα βήμα η διαδικασία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou

Η διαδρομή είναι: Αρχική - Εργασία και ασφάλιση - Αποζημιώσεις και Παροχές - Πάροχοι Κοινωνικού Τουρισμού.

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos