Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση - Έως την Τετάρτη 29/4 οι αιτήσεις
Πρώτη Δημοσίευση: 27.04.26, 09:53
Κοινωνικός τουρισμός 2026: Αιτήσεις για όλους του ΑΦΜ σήμερα - 24ωρη παράταση / MEGA (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα παράταση στην προθεσμία αιτήσεων για τον Κοινωνικό Τουρισμό δόθηκε σήμερα Δευτέρα 27/4, καθώς τα προβλήματα εισόδου στην πλατφόρμα συνεχίστηκαν και όλο το Σαββατοκύριακο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ως την Τετάρτη 29/4 και ώρα 23:59. 

Η νέα παράταση δίνεται προκειμένου να καταφέρουν οι δικαιούχοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να εξασφαλίσουν ένα από τα 300.000 vouchers του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περιόδου 2026 – 2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr ΕΔΩ

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα, λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, εφέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι είναι δικαιούχοι 

  • εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  • ασφαλισμένοι στον e EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή
  • άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Εισοδηματικά κριτήρια 

  • 16.000 ευρώ για άγαμους
  • 24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο
  • 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. 
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2026
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
