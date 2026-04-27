Η άνοιξη του stand-up comedy: 4 διάσημοι κωμικοί επισκέπτονται την Αθήνα

Βραζιλία, Γερμανία, ΗΠΑ και Βρετανία. Οι φετινοί καλεσμένοι της HAH! Comedy και του ARCH Club (Κρήτης 1 & Πέτρου Ράλλη 29, Αθήνα) έρχονται από διαφορετικά σημεία του πλανήτη και υπόσχονται να μας κάνουν να γελάσουμε με την ψυχή μας, την εποχή που οι τιμές του πετρελαίου Brent ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια και τα Στενά του Ορμούζ ανοιγοκλείνουν.

Αρχή στις 20 Μαΐου κάνει ο Rafi Bastos από τη Βραζιλία, με το δικό του ιδιαίτερο στιλ κωμωδίας, ιδιαίτερη προφορά και εκατομμύρια… ιδιαίτερους followers στα social media. Δύο μέρες αργότερα, στις 22 Μαΐου, έρχεται ο Βρετανός Simon Brodkin με το «ηλεκτρισμένο» του crowd work, πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις και αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Στις 26 Μαΐου μας κάνει την τιμή να μας επισκεφτεί το Alok από τις ΗΠΑ, μία δυναμική φωνή σε θέματα ταυτότητας και φύλου, που συνδυάζει την ποίηση, το χιούμορ και τον κοινωνικό σχολιασμό. Λίγες μέρες αργότερα, στις 6 και 7 Ιουνίου, ο sexy (and I know it) Γερμανός κωμικός Mario Adrion (ναι, υπάρχουν Γερμανοί κωμικοί) έρχεται για 3 παραστάσεις που δεν θα «πέφτει καρφίτσα». Όσο προλαβαίνετε για να κλείσετε τα τελευταία εισιτήρια!

Αν είστε fans της stand-up κωμωδίας και της αγγλικής… γλώσσας, ξέρετε τι θα κάνετε τον Μάιο και Ιούνιο.



Rafi Bastos (BR) - COMFORT ZONE TOUR

Τετάρτη 20 Μαΐου, ARCH CLUB

Προσέλευση: 20:00 / Έναρξη: 21:00

Το κωμικό φαινόμενο από τη Βραζιλία που έχει δημιουργήσει τεράστια θραύση στο internet αλλά και σε ζωντανές σκηνές παγκοσμίως, για πρώτη φορά στην Αθήνα!!

Ο Rafi Bastos είναι ένας Βραζιλιάνος κωμικός ύψους 2,01μ, με προφορά που θυμίζει τον Δράκουλα και μια ραγδαία αναπτυσσόμενη παρουσία στα social media. Πολλά από τα εξαιρετικά viral stand-up clips του προέρχονται από τις βραδινές του εμφανίσεις στο περίφημο Comedy Cellar. Στην πατρίδα του, τη Βραζιλία, ο Rafi θεωρείται πρωτοπόρος της κωμωδίας και των media και είναι ένας από τους πρώτους κωμικούς που εισήγαγαν το αμερικανικού τύπου stand-up comedy στη χώρα.

Η 17ετής καριέρα του στην κωμωδία και την υποκριτική, πριν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλάμβανε πολλές πρωτιές και παρουσιάστηκε σε συνέντευξη στο The Joe Rogan Experience. Αφού κατέρριψε αρκετά ρεκόρ, άνοιξε δικό του stand-up comedy club και προκάλεσε επανειλημμένα αντιδράσεις, αμφισβητώντας τους καταπιεστικούς νόμους της Βραζιλίας γύρω από την ελευθερία του λόγου.

Επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα και υπόσχεται μία αξέχαστη βραδιά κωμωδίας!

Εισιτήρια: https://www.more.com/.../rafi-bastos-br-comfort-zone.../



Simon Brodkin (UK) Live in Athens

Παρασκευή 22 Μαΐου, ARCH CLUB

Προσέλευση: 20:30 / Έναρξη: 21:30

Έχοντας πίσω του sold-out περιοδείες, παγκόσμια viral stunts και εκρηκτικό crowd work, ο Simon Brodkin εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Με το «ηλεκτρισμένο crowd work» του, ο Simon Brodkin είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς stand-up κωμικούς που μπορεί κανείς να δει ζωντανά. Η πρόσφατη διεθνής περιοδεία του “Screwed Up”, με 170 παραστάσεις, παρατάθηκε τέσσερις φορές λόγω της τεράστιας ζήτησης και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τρεις sold-out βραδιές στο ιστορικό Hammersmith Apollo του Λονδίνου, καθώς και μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Royal Variety Performance.

Το Screwed Up κυκλοφόρησε ως special το Φεβρουάριο του 2025 και σπάει κάθε ρεκόρ απήχησης βρετανικού stand-up special στο YouTube.

Ο Simon έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τους εκρηκτικούς και προκλητικούς χαρακτήρες του, όπως ο θρυλικός Lee Nelson και ο αυτάρεσκος ποδοσφαιριστής της Premier League Jason Bent. Εκτός από τις πολυάριθμες τηλεοπτικές εμφανίσεις του (Live at the Apollo, Sunday Night at the Palladium, The John Bishop Christmas Show, Children in Need), έγραψε και πρωταγωνίστησε σε τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες σειρές του BBC Three: Lee Nelson’s Well Good Show και Lee Nelson’s Well Funny People.

«Καμία παράσταση δεν με έκανε να γελάσω περισσότερο» – The Times

«Ένα χαρισματικό ταλέντο» – The Times

«Ο πιο διάσημος φαρσέρ του κόσμου» – Daily Telegraph

«Λίγοι κωμικοί είναι καλύτερη επιλογή» – The Independent

Εισιτήρια: SIMON BRODKIN (UK) LIVE IN ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com



ALOK (US) Live

Τρίτη 26 Μαΐου, ARCH CLUB

Προσέλευση: 20:00 / Έναρξη: 21:00

Το ALOK είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο άτομο στην ποίηση, την stand-up κωμωδία και με δυνατή παρουσία στις δημόσιες ομιλίες τη σύγχρονη καλλιτεχνική και κοινωνική σκηνή.

Τα λογοτεχνικά έργα του, “Beyond the Gender Binary”, “Femme in Public” και “Your Wound, My Garden”, έχουν γνωρίσει παγκόσμια αναγνώριση, αναδεικνύοντας τη μοναδική φωνή του σε θέματα ταυτότητας, φύλου και κοινωνικής έκφρασης.

Με μια δυναμική σκηνική παρουσία που συνδυάζει ποίηση, χιούμορ και κοινωνικό σχολιασμό, το ALOK έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 40 χώρες, με sold-out παραστάσεις σε κορυφαία φεστιβάλ, όπως το Edinburgh Fringe Festival και το Netflix Is A Joke Festival.

Με το ιδιαίτερο ύφος και την καλλιτεχνική του πολυμορφία, το ALOK συνεχίζει να εμπνέει διεθνώς μέσα από την τέχνη, το χιούμορ και τον δημόσιο λόγο.

Εισιτήρια: https://www.more.com/.../standupc.../alok-us-live-in-athens



Mario Adrion (DE) – The Superior Comedy Tour

Σάββατο 6 Ιουνίου (απογευματινή & βραδινή παράσταση) & Κυριακή 7 Ιουνίου,

ARCH CLUB

Ο Mario Adrion φέρνει για πρώτη φορά στην Αθήνα τις ατάκες που τον έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο και γέμισε θέατρα σε όλο τον κόσμο.

Ξεκίνησε από μια μικρή πόλη της Γερμανίας και εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς stand-up comedy σκηνής. Με πάνω από 3,5 εκατομμύρια followers, το κοφτερό και αυτοσαρκαστικό του χιούμορ έχει βρει κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η κωμωδία του είναι τολμηρή, ειλικρινής και απολαυστικά ανθρώπινη. Παίζει με στερεότυπα, προσωπικές ανασφάλειες και εμπειρίες ζωής, από το πώς είναι να είσαι πρώην male model, μέχρι το πολιτισμικό σοκ του να ζεις ως Ευρωπαίος στην Αμερική.

Με βάση πλέον το Λος Άντζελες, ο Mario Adrion συγκαταλέγεται στους πιο δυναμικά ανερχόμενους κωμικούς της διεθνούς σκηνής — με ευρωπαϊκή γοητεία, αφοπλιστική ειλικρίνεια και punchlines που μένουν.

Εισιτήρια: MARIO ADRION - THE SUPERIOR COMEDY TOUR - ATHENS | Εισιτήρια online! | More.com

