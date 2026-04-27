BMW Group; Η τεχνητή νοημοσύνη στις μπαταρίες ηλεκτρικών μοντέλων

Το BMW Group και το περιφερειακό κέντρο αριστείας για τη Ρομποτική Τεχνολογία (CRTA) του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ ενισχύουν τη συνεργασία τους στην έρευνα για την παραγωγή κυψελών μπαταριών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Insight», αναπτύσσονται και εφαρμόζονται πρακτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής στο BMW Group. Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας αξίας: από την παραγωγή ηλεκτροδίων έως τους τελικούς ελέγχους και την άμεση ανακύκλωση που έχει αναπτυχθεί εσωτερικά.

Πώς το ερευνητικό πρόγραμμα εξοικονομεί πρώτες ύλες, κόστος και χρόνο.

Στο κέντρο αριστείας κυψελών μπαταριών (BCCC) στο Μόναχο, το BMW Group αναπτύσσει κυψέλες για τις μελλοντικές γενιές μπαταριών υψηλής τάσης. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πραγματοποιούνται πολυάριθμες δοκιμές, οι οποίες απαιτούν σημαντική επένδυση σε χρόνο και υλικά. Παράλληλα, οι δοκιμές αυτές δεσμεύουν εξοπλισμό παραγωγής και εργαστηριακή δυναμικότητα.

Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει το ερευνητικό πρόγραμμα «Insight»: το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αξιοποιεί υπάρχοντα δεδομένα δοκιμών, καθώς και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την παραγωγή, για την ακριβή πρόβλεψη παραμέτρων της διαδικασίας και της απόδοσης των κυψελών μπαταριών. Ως αποτέλεσμα, τόσο η διάρκεια όσο και ο αριθμός των δοκιμών μειώνονται σημαντικά, ενώ η ποιότητα διατηρείται ή ακόμη και βελτιώνεται. Κατ’ επέκταση, τα νέα συστήματα AI μειώνουν τις απαιτήσεις σε υλικά και χρόνο σε επιμέρους στάδια της διαδικασίας κατά περισσότερο από 50%.